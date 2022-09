El Canelo sobre su pequeño Saúl Adiel: 'Quiere ser peleador como su papá'

Nadie puede negar que detrás de la exitosa carrera de Saúl Álvarez en el boxeo hay mucho talento, disciplina y el trabajo duro, sin embargo, el apoyo y cariño de los suyos también han sido una motivación para llegar al lugar en que hoy se encuentra. Padre dedicado, El Canelo ha encontrado en sus tres hijos la inspiración para superarse, y salir triunfante en cada uno de sus encuentros en el ring. El tapatío está a escasas dos semanas de enfrentarse a un antiguo rival, un combate que ha causado gran expectativa debido a que en mayo sufrió una derrota. Enfocado en este combate, Álvarez ha hablado de su más valioso talismán: sus hijos, y ha revelado que el pequeño Saúl Adiel está empeñado en seguir sus pasos.

El 17 de septiembre El Canelo tendrá su tercera pelea con el boxeador kazajo Gennady Golovkin, encuentro que tendrá lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Al hablar de lo que le público espera para esta pelea, el tapatío admitió que su derrota en mayo contra el ruso Dmitry Bivol ha sido una de ls motivaciones para prepararse y buscar la victoria en su próximo combate. "Pues obviamente me ha dado más motivación, más ganas de seguir adelante, más ganas de volver al cuadrilátero", dijo en entrevista para Despierta América. "Si duele y sugue doliendo, pero al final de cuentas estamos aquí, al pie del cañón", adimitió sobre el resultado de dicho encuentro. "Cuando pierdes también hay que aceptarlo así, y me tocó perder esa noche, hay que aceptarlo y seguir adelante, así es esto", agregó. El tapatío reconoció que está ansioso por enfrentar a Golovkin. "Creo que sin duda es uno de los que más ganas (tiene de pelar con él), tanto que ha hablado, tanto que ha dicho, y pues ya ara que sea la tercera pelea creo que sí ha sido la rivalidad más grande en mi carrera", admitió.

En su preparación para esta pelea, El Canelo ha contado con el apoyo de sus hijos, quienes seguramente serán su amuleto la noche que se se enfrente al kazajo. No es para nada raro ver Marifer, fruto de su relación con Fernanda Gómez, en el gimnasio junto a él, sin embargo, no es la única de sus retoños que lo ha acompañado en sus entrenamientos, pues hace algunas semanas presumió en redes sociales la visita de Saúl Adiel, su único hijo varón, a quien tuvo con la tapatía Nelda Sepúlveda. "Estuvo viniendo todos los días porque él quiere ser peleador como su papá", dijo sobre el pequeño de cuatro años. "Estuvo acompañándome y pues eso me hace muy feliz", admitió.

El Canelo comentó que a su corta edad su hijo parece tener claro el querer seguir sus pasos como boxeador, y en su opinión, tiene las cualidades para lograrlo. "Sí, la verdad no es porque sea mi hijo pero sí tiene muchas habilidades", aseguró, Sin embargo, Álvarez expresó cierta reserva respecto al futuro de Saúl Adiel, pues él sae muy bien lo dura que puede resultar esta carrera. "Él dice que quiere ser peleador, pero le digo: 'Vamos a ver ver si cuando recibas el primer ma%$&#% a ver si quieres ser peleadoor o no", comentó simpático. "Le gusta tirar golpes, diario quiere hacer sparring: '¿Puedo hacer sparring contigo papá?' 'Sí, vamos a hacer sparring'", compartió, dejando ver lo dedicado y paciente que es como papá. Luego de que compartiera estos detalles sobre su papel como padre, Lindsay Casinelli, la entrevistadora del matutino de Univision lo cuestionó: "¿Es más difícil ser boxeador, aguantar guamazos como tú dices, o ser papá y la responsabiidad que lleva tener que criar estos muchachos?". Ante esta pegunta, el tapatió no titubeó en lo absoluto en su respuesta: "No, ninguna de las dos, cuando lo haces con pasión y con amor ninguna de las dos es difícil", expresó convencido.

Lo que más le ha costado como papá

El pugilista aprovecha al máximo cada instante junto a sus hijos, sin embargo ha reconocido que no pasa tanto tiempo con todod como quisiera, situación que ha sido dura para él. En abril del año pasado se sinceró al respecto en una entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, quien lo cuestionó diectamente sobre lo que implica tener hijos con diferentes mamás. "Es muy difícil, es demasiado difícil porque no les puedo poner la misma atención", admitió el pugilista, quien debutó como padre a temprana edad con el nacimiento de Emily, fruto de su pasada relación con Karen Beltrán. "Hay muchas cosas, que pasan.. Y es muy difícil para mí estar, estoy por teléfono y les hablo todos los días, pero es muy difícil estar personalmente porque yo estoy en San Diego, estoy entrenando o con mis cosas", explicó. Sin embargo, en el caso de su hija Marifer, las circunstancias han permitido pasar más tiempo con ella. "Pues con la niña más chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos, no hay tanto problema, pero con los otros dos pues es difícil porque no estoy con ellos”, admitió enttonces. "Espero que un día pueda ser más fácil", confió.

