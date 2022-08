Itatí Cantoral habla de la lesión que ha sufrido

Itatí Cantoral es una mujer a la que le gusta estar en movimiento, y eso abarca distintos ámbitos de su vida. Profesionalmente siempre está en busca de nuevos proyectos, ya sean obras de teatro, series, telenovelas e incluso realities, pues su talento y carisma la han llevado a triunfar en todos estos formatos. Y en lo que respecta a su vida más allá de la actuación, la icónica villana de telenovelas gusta de aprovechar cada instante, ya sea enfocándose en ella misma o en su familia. Apenas hace unas semanas disfrutó de unas inolvidables vacaciones en Canadá junto a sus hijos, las cuales le regalaron entrañables recuerdos familiares. Sin embargo, en medio de este momento tan pleno en su vida, esta guapa y dinámica actriz se topado con una situación un tanto complicada en cuestiones de bienestar físico, y aunque sin duda ello mermará un poco sus actividades, ella ha demostrado que nada puede detenerla.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Itatí contó que hace días sufrió una lesión en el pie, sin embargo no reparó mucho en ella y quiso seguir con sus compromisos. "Pensé que no era una lesión mayor, tomé el vuelo, vine a México, hice mis funciones, no me dolía", explicó. "Me gusta mucho el ejercicio; me puse a correr y a los 40 minutos de terminar hago mi función, terminando la segunda función ya tenia súper hinchado el tobillo, dije: 'Esto ya no está bien', porque ya llevaba como diez días", continuó. Ante esta situación recurrió a un especialista, y los estudios correspondientes arrojaron que tenía un esguince importante. "Entonces, la misma fisioterapeuta me dijo: 'Ve con un ortopedista, que te haga un examen', era domingo y entonces el lunes fui al ortopedista, me hice unos exámenes y tengo roto el 85 por ciento del ligamento".

Si bien las lesiones por fortuna no requirieron de una operación, los médicos fueron claros al señalar que a partir de este momento Itatí debía seguir ciertos cuidados para recuperarse debidamente. "Me dijeron que debía habérmelo cuidado desde un principio. Cuando me enyesaron me dijeron que no podía recargarlo para nada y me dieron unas muletas que son complicadas, pensé que eran más fácil", reconoció. "Pude haber entrado (al quirófano), gracias a Dios no", expresó.

Itatí pensó que esta situación le impediría asistir al homenaje que se hizo recientemente en el Palacio de Bellas Artes en honor a Doña Silvia Pinal, a quien guarda un gran cariño y admiración, pero por fortuna no fue así. "Pensé que no iba a poder ni siquiera estar con Silvia porque no nada más es el yeso, me dijeron que no podía pisar para que se reconstruyera otra vez (el ligamento)", explicó. "Entonces, hice todas las indicaciones de los médicos y, justamente, hoy en la mañana me quitaron la bota", contó la actriz.

La especial dedicatoria a su mamá

La actriz celebró recientemente las 200 representaciones de su obra Sola en la oscuridad, logro que le dedicó a una de las personas más importantes en su vida, su madre Itatí Zucchi. En un encuentro con la prensa durante la develación de la placa, Itatí recordó a su mamá, quien al igual que ella en estos momentos, llegó a sufrir lesiones que de cierto modo afectaron su trabajo artístico. "Mi mamá fue trapecista, porque mi abuelo tenía un circo en Argentina... mi mamá era bailarina, era trapecista... Y la gente que hace acrobacia, la gente del circo tiene muchísima disciplina con su cuerpo, y pues imagínate si se lastimaban", expuso. La intérprete ha sdo abierta al hablar de lo duro que resultó para ella despedir a su mamá hace casi dos años. "En el momento en el que despedí a mi madre en la cama del hospital, me prometí a mí misma que no me va a detener nadie más que la fuerza de Dios. Cuando vi que mi mamá se murió, ya no me queda ningún miedo", comentaba a finales del año pasado en una charla con medios de comunicación. "Cuando me di cuenta que, mis padres ya no estaban y que sigo viva, que no me morí del dolor, me di cuenta que el dolor es fuerza en el creador y que lo único que puedo hacer para seguir amando a mi madre, yo en vida, es haciendo su ejemplo, lo que ella me diría que hiciera", agregó.

