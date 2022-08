Belinda y la divertida broma que le jugó a su mamá en Disney

La relación que Belinda ha construido con su mamá, la señora Belinda Schüll, es muy cercana y especial. Algo que a lo largo de su carrera ha quedado en claro, pues la cantante y su madre han creado un gran equipo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Algo que se hizo evidente durante su reciente viaje a Orlando, Florida, en donde pasaron unos días en Walt Disney World, en donde aprovecharon la ocasión para celebrar el cumpleaños de la intérprete de En la Oscuridad. Y es que Belinda no dudó en jugarle una broma a su mamá, convenciéndola de subirse a una de las montañas rusas del parque, asegurándole que se trataba de una atracción menor y que en realidad no iba a sentir nada. Sin embargo, la realidad era otra, pues en un video que compartió la también actriz en su perfil de TikTok, pudimos ver a doña Belinda un tanto asustada con las altas velocidades del juego mecánico, al tiempo que su hija intentaba calmarla entre risas y grababa todo en video. Al finalizar el viaje, la mamá de Belinda bajó un poco asustada del juego, mientras se mostraba un tanto disgustada con su hija por haberle mentido, pero feliz de haber superado la broma de su retoño. Da play al video y no te pierdas de este divertido momento entre Belinda y su mamá.