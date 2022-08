'Nunca digas nunca', Andrea Meza al hablar de la maternidad

Luego de haber terminado su reinado como Miss Universo, Andrea Meza se ha enfocado en consolidar su carrera como presentadora de televisión y en todos aquellos proyectos benéficos que comenzó incluso antes de convertirse en reina de belleza. Además, en el lado personal, la hermosa chihuahuense se encuentra disfrutando de una linda relación al lado del tiktoker Ryan Antonio, la cual cada día se consolida más. Y aunque actualmente se encuentra en una etapa de mucha estabilidad en todos los aspectos de su vida, lo cierto es que Andrea tiene muchos planes por concretar en su horizonte, por lo que en estos momentos pensar en la maternidad no está dentro de sus prioridades. Algo de lo que habló recientemente en sus historias de Instagram, en donde con total sinceridad ha respondido a las dudas de sus fans que insistentemente le han preguntado sobre la posibilidad de que pronto se convierta en madre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó en sus historias de Instagram en donde no pudo escapar a las preguntas sobre la maternidad, cuestionamientos que la han perseguido desde que inició su relación con Ryan y a los que de una vez por todas les ha querido dar respuesta. “¿A que edad te gustaría ser mamá?”, fue la pregunta que en esta ocasión lanzó uno de sus seguidores, a lo que Andrea de inmediato contesto entre risas: “¡Nunca!”, dejando en claro que su respuesta se trataba de una broma.

La presentadora de Telemundo no dejó a sus fans con la duda y ahondó en el tema, aprovechando la ocasión para aclarar que por ahora no está en sus planes convertirse en madre y que incluso podría ser que la maternidad no sea algo para ella. “No sé. La verdad es que no sé si quiero hijos. Ser mamá no es para todas… pero nunca digas nunca”, expresó la hermosa modelo.

VER GALERÍA

A pesar de sus declaraciones, Andrea se mostró abierta a la posibilidad de convertirse en mamá en un futuro, aunque dijo prefiere esperarse algunos años antes de decidir si quiere ser mamá o no. “Si llego a tener hijos no será pronto. Tengo 28 y al menos en los próximos cinco años no me veo como mamá”, finalizó la conductora del programa En Casa, despejando las dudas de sus insistentes fans que sueñan con verla convertirse en mamá.

Celebra su primer cumpleaños tras Miss Universo

El pasado 13 de agosto, Andrea Meza llegó a los 28 años de la forma más divertida. A través de su perfil de Instagram, Andrea compartioó algunos vistazos de lo que fue su celebración de cumpleaños, el cual comenzó desde una noche antes. “Comienza la celebración de mi cumpleaños”, expresó Andrea en una publicación en la que se dejó ver muy bien abrazada de Ryan y posando con la luna y el mar de fondo, vistiendo un hermoso diseño de Benito Santos. Por su lado, Ryan compartió unos lindos videos en sus historias de Instagram, en donde mostró algunos detalles del almuerzo que compartió al lado de su guapa novia, en donde se dejaron ver caminando por la playa de lo más enamorados y felices de celebrar este día tan especial. “Te amo y feliz cumpleaños, bebé”, expresó Ryan en un video en el que se le puede ver en medio de una romántica caminata al lado de la cumpleañera. Y aunque a lo largo del día Andrea recibió un sinfín de muestras de cariño de parte de sus fans, amigos y su familia, aún quedaban algunas sorpresas para la presentadora, pues por la noche pudo disfrutar del concierto de Bad Bunny, el cual se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, en donde la pudimos ver de lo más emocionada bailando al ritmo de los éxitos del puertorriqueño y celebrando por todo lo alto acompañada de su novio y su círculo más cercano.

VER GALERÍA