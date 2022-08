Niico tiene un nuevo amor y así lo presumió en redes sociales

Los fans de Ludwika Paleta y Plutarco Haza ansiaban ver a su hijo Nicolás convertido en un galán de telenovelas, y aunque él ha hecho algunas participaciones en pantalla, lo cierto es que su verdadera pasión es la música. A sus 22 años, este apuesto joven ha demostrado tener todo para lograr una sólida carrera como cantante, pues sus temas han tenido un gran recibimiento entre el público. Pero no todo en su vida tiene que ver con su faceta profesional, pues Niico ha dejado ver que ésto no está peleado con su vida personal. En abril pasado, celebraba un año de noviazgo con Yulianna de Souza, quien al igual que él es una joven promesa de la música. Pero aunque se les veía muy felices juntos, esta historia llegó a su final, pues aunque no lo confirmaron públicamente, las redes sociales dejaron ver que su relación había concluido. Ha pasado un iempo desde esta ruptura, y Nicolás parece estar listo ya para darle una nueva oportunidad en el amor. Desde hace algunas semanas había mostado interés en una guapa actriz, Daniela Martínez Caballero, quien participa en la telenovela Mi secreto. En Instagram se volvió común que Niico reaccionara a sus fotos con corazones. Y este fin de semana, compartió algunos vistazos de una fiesta entre amigos, en la cual llamó especialmente la atención su cercanía con la guapa pelirroja. Finalmente ha llegado la confirmación, pues Nicolás ha compartido en sus Stories lo que al parecer fue su exiotosa declaración de amor a Dany, haz click abajo para verla.