Desde el hospital, Inés Sainz revela que tuvo que ser operada de emergencia

Con más de 20 años de carrera, Inés Sainz es todo un referente en lo que respecta al periodismo deportivo, área predominantemente masculina en la que se ha ganado su lugar con trabajo y dedicación. La guapa comentarista ha demostrado además que una carrera exitosa no está para nada peleada con la realización a nivel personal y familiar, y prueba de ello es que junto a su marido Héctor Pérez Rojano encabezan una bella y unida familia de cuatro hijos. Mientras la comentarista se alista para uno de los eventos más esperados del deporte, el Mundial de Qatar, ha sido sorprendida por una situación imprevista en temas de salud, po la cual ha tenido que ser operada de emergencia.

La tarde de este lunes Inés tomó sus redes sociales para dar a conocer que se encontraba hospitalizada. "Un pequeño inconveniente que tuvimos que atender rápidamente pero, gracias Dios, salí muy bien de la operación", escribió en sus cuentas tanto de Instagram como de Twitter, agregando una foto en la que se le veía recostada en una cama y usando una bata. "Ahora a descansar un poquito", agregó en su mensaje, sin ahondar en las circunstancias que propiciaron su intervención quirúrgica, pero destacó que se encontraba muy bien. Sin embargo, la comentarista detalló que había sido atendida en un hospital de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. También agradeció sinceramente los cuidados del personal que la trató y etiquetó a una doctora especialista.

Horas más tarde, la también empresaria compartió una nueva foto desde el hospital, dejando ver que se encontraba de muy buen ánimo. "Gelatina para cenar y sintiéndome muy bien", escribió en sus Instagram Stories. También compartió un vistazo de cómo estaba pasando este tiempo internada, dejando ver que, sin importar la situación, el deporte la acompaña siempre. "Una gran distracción", escribió al publicar en una foto de la televisión sintonizando un partido de tenis y etiquetando la cuenta del Abierto de Estados Unidos. "No sé si me siento tan bien naturalmente o todo este combo de medicamentos tiene algo que ver", escribió después en un tono divertido al mostrar un aparato junto a ella.

Se irá a Qatar con toda su familia

Inéz Sainz forma parte del equipo de comentaristas y analistas deportivos que TV Azteca enviará Qatar para la cobertura del Mundial, ek cual arrancará el próximo 20 de noviembre. Esta aventura tiene muy emocionada a la guapa periodista, quien en más de una ocasión ha demostrado estar a la altura de este tipo de eventos gracias a su experiencia y preparación. Y aunque muchos pudieran pensar que tendría que pasa un largo tiempo lejos de los suyos ientras concluye esta justa de futbol, lo cierto es que ella no tendrá que despedirse de su familia pues la llevará consigo. "Ya lo tengo bastante bien planeado", reveló en un encuentro con medios de comunicación a propósito de la presentación del equipo que representará a la televisora del Ajusco en el Mundial. "Creo que los mundiales pasados me han servido de ejemplo y la realidad es que me llevo a toda la familia", contó.

La comentarista reveló que la empresa le poporcionó las facilidades para que pueda estar con los suyos mientars trabaja en Qatar, aunque adfelantó que las jornadas por coberturas seguramente serán muy demandantes. "Aquí en TV Azteca me consiete mucho y me van a dar un departamento para que lleguen a ahí, y mientras ellos se van a partidos y todo, yo estaré haciendo mi cobertura, pero en algún punto en el día podré alcanzarlos para comer con ellos, para darles un beso", comentó Inés, quien es madre de María Inés, Maya, Eduardo y Héctor, fruto de su feliz matrimonio. "La verdad es que entonces todos gozamos mi trabajo... Me ilusiona mucho porque creo que el balance en mi vida continúa, y además qué dicha poderles enseñar a mis hijos todo este mundo que estamos descubriendo", dijo refiriéndose a la cultura del país sede del Mundial.

