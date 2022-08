Tres generaciones de mujeres Pinal acompañaron a doña Silvia en su homenaje en Bellas Artes

La noche del 29 de agosto quedará como una de las más inolvidables, no solo para la misma Silvia Pinal, de 90 años, sino también para su familia y todos aquellos seguidores que a lo largo de varias décadas han sido testigos de sus triunfos en cine, teatro y televisión. Con toda puntualidad, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para rendir un homenaje a la reconocida diva de México, y su arribo al majestuoso recinto no podría haber ocurrido sin la compañía de sus más entrañables, sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, así como su nieta, Stephanie Salas. Orgullosas, las integrantes de la nueva generación de la dinastía también hicieron acto de presencia para honrar a su bisabuela; Michelle Salas y su hermana, Camila Valero, quienes subieron al escenario y posaron junto a la matriarca, en todo momento ovacionada por los invitados reunidos en la Sala Principal del Palacio.

A su llegada, doña Silvia se tomó unos minutos para platicar con la prensa, confesando la gran emoción que la invadía en esos momentos. Amable como suele ser, también reveló que había preparado unas palabras para su gran noche, la cual cobró relevancia, según explicó, por el enorme significado que para ella tiene Bellas Artes en su vida, institución de la que es egresada. Minutos después, al interior del recinto, uno de los palcos se iluminó, sitio desde donde pudo presenciar su retrospectiva artística, una ceremonia conducida por Diana Bracho y que tuvo momentos culminantes, como cuando su nieta Stephanie Salas y Alan Estrada, presentaron fragmentos del musical de la puesta en escena ¡Qué Tal Dolly!, la cual protagonizó Pinal años atrás. Del mismo modo, Bianca Marroquín tomó el escenario para presentar una pieza de Yo Soy la Juventud.

Así, entre aplausos y gritos de emoción, Silvia repasó los instantes más emblemáticos de su carrera y de su vida, convertida en musa del cineasta Luis Buñuel y años después en uno de los íconos de la televisión mexicana. Por supuesto, Bellas Artes, de mano de la directora general del del INBAL, Lucía Jiménez López, le otorgó un diploma de egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, algo que para la diva fue muy emotivo. En un instante, ella subió al escenario y dirigió un mensaje al público, expresando su sentir por los honores recibidos y el reconocimiento a sus más de siete décadas de trayectoria. “Me siento tan emocionada en este momento. Me siento llena de cosas, de la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo. Gracias”, dijo.

Las mujeres de la dinastía Pinal honran a su matriarca

Con el sentimiento a flor de piel, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, así como Stephanie Salas y sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, vivieron este instante familiar tan esperado. Sobre el escenario de Bellas Artes, las Pinal acompañaron a la matriarca expresándole así su admiración e incondicional cariño. Michelle, en varios instantes, se acercó a ella y sonriente susurraba algunas palabras a su bisabuela, quien lució glamurosa con un coordinado de pantalón y blazer negros, este decorado con lentejuelas doradas. En otro instante, Alejandra tomó la palabra para dedicar un mensaje a su mamá. “Porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te conozco, gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y ejemplo. Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre todos los días tan bella. Felicidades, madre”.

En otro instante, Sylvia Pasquel también dirigió unas palabras a su mamá, orgullosa de homenajearla en su casa, Bellas Artes, recinto en el cual se dieron cita algunas estrellas que han compartido pantalla con ella, como don Ignacio López Tarso, quien reconoció el inigualable talento de doña Silvia. Ella, por supuesto, también reconoció la labor de todos aquellos que le han dado una mano a lo largo de todos estos años de trabajo. “Me han ayudado, me han apoyado y eso no se los pago con nada…”, dijo para las cámaras del Televisa Espectáculos.

