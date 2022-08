La emotiva despedida de Carlos Rivera a su padre: 'Yo me quedo aquí extrañándote...'

En medio del duro momento que Carlos Rivera atraviesa, tras el fallecimiento de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, el intérprete de Te Soñé ha roto el silencio a través de sus redes sociales para rendirle un emotivo homenaje a su progenitor y hablar de la forma en la que ha hecho frente a este momento de profundo dolor, en el que ha sido cobijado por su familia, amigos, colegas y por supuesto, sus fieles fans, quienes desde que se dio a conocer la lamentable noticia de la partida de don José, no han hecho más que demostrarle su cariño y apoyo al guapo artista.

A través de su perfil de Instagram, Carlos compartió una fotografía en blanco y negro, la cual se cree fue tomada el día de su boda con Cynthia Rodríguez, pues ambos aparecen vestidos de gala en medio de un instante sumamente especial, pues se observa como don José abraza a su hijo por la cintura, mientras el cantante lo observa fijamente con una gran sonrisa. Al pie de la publicación, el ganador de la tercera generación de La Academia compartió unas emotivas palabras en las que expresó su sentir en este momento de duelo. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció”, expresó el artista de 36 años, quien habló por primera vez de la enfermedad que su papá padecía.

El también actor continuó con sus palabras mostrándose un tanto esperanzado en que su padre ahora descansa libre de todo aquello que en vida pudo afectarlo, haciendo énfasis en la fortaleza que siempre demostró su progenitor a pesar de las circunstancias. “Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada, porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”, agregó.

Finalmente, Carlos cerró su mensaje con unas emotivas palabras de despedida para su papá, en las que aseguró que de ahora en adelante añorará su presencia física como nunca y para siempre, llevando siempre en el corazón el recuerdo del tiempo que pudieron compartir juntos en vida. “Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, expresó el intérprete, quien no dudó en agradecer a todos por sus muestras de cariño y solidaridad que han tenido hacia él y su familia. “Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”.

Así era la relación de Carlos con su padre

Aunque Carlos Rivera suele ser muy discreto a la hora de compartir algunos aspectos de su vida personal con el público, en mayo de 2021 el cantante ofreció una entrañable entrevista al programa Ventaneando en la que habló de los instantes más importantes de su vida, dedicando un momento muy especial para referirse a su padre y a la forma en la que el tiempo les permitió acercarse aún más al tal punto que Carlos llegó a considerarlo su mejor amigo. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado…”, explicó durante la charla, en la que precisó sobre el instante en que todo fue favorable para ambos. “Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contaba Rivera en aquel entonces.