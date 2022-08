El comunicado de Alessandra Rosaldo sobre el accidente de Eugenio Derbez

Siempre cercanos con su público, los Derbez suelen hacer uso de sus redes sociales para compartir con ellos noticias sobre nuevos proyectos profesionales, logros y también algunos momentos especiales de su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión el panorama ha sido completamente distinto, pues han usado estas platafomas para informar una difícil situación por la que atraviesan como familia. Consciente del gran cariño mutuo entre Eugenio y sus fans, Alessandra Rossaldo ha querido comunicar que el actor sufrió un accidente en días pasados, razón por la que tendría que ser operado para luego iniciar un procesos de rehabilitación. Ante este inesperado escenario, la estrella de CODA y los suyos ha recibido un sinfín de muestras de afecto y solidaridad, así como los mejores deseos de recuperación para el intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La noche de este lunes, Alessandra compartió un comunicado en una publicación conjunta en Instagram con la cuenta de su marido, con el fin de informar lo sucedido. "A nuestra familia, amigos y medios de comunicación: A través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente", inicia el texto fechado este 29 de agosto y firmado por la cantante. "Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es delicada, mas no compromete su salud", explicó la intérprete, sin agregar detalles sobre las circunstancias del percance y el lugar donde se encuentra hospitalizado el actor, sin embargo, es sabido que desde hace años vive en la ciudad de Los Ángeles.

VER GALERÍA

"El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación", agregó la intérprete. "Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen", continuó la cantante en su mensaje, "En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario", señaló.

Alessandra señaló que seguirá adelante con algunos compromisos profesionales que no le fue posible cancelar, e hizo un llamado a que le permitan comunicar lo relacionado con la situación de Eugenio por el medio que ahora usa. "Tengo algunos compromisos de trabajo que no puedo cancelar, pero les pido con mucho amor, que lo que quieran saber sobre este tema, me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales", expresó, y señaló que su marido estará enfocado de lleno por un tiempo en su recuperación. "Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejdo de sus redes sociales y los medios", anticipó. Finalmente la integrante de Sentido Opuestos agradeció el cariño y apoyo de atemano, y se mostró optimista sobre el proceso que su esposo tendrá que emprender. "Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto", concluyó.

Los famosos se vuelcan en mensajes de cariño

Tan pronto Alessandra compartió su comunicado, los seguidores, amigos, y colegas de Eugenio expresaron su apoyo al actor y le enviaron sus mejores deseos. Omar y Lucy Chaparro, quienes mantienen una gran amistad con los Derbez, fueron de los primeros en reaccionar a la publicación de la cantante. "Todo está bien", escribió el protagonista de No manches Frida. "Así será, ¡los quiero!", agregó su esposa. "Te mando besos mi niña, y Eu todo el amor, bendiciones", comentó Martha Debayle. Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo Derbez, también expesó su cariño. "Ale, todo saldá bien, mucha fuerza". Regina Blandón, quien por años compartió el set con Eugenio en La Familia P.Luche, también comentó el post de la integrante de Sentidos Opuestos. "Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación". Andrea Legarreta tambiébn expresó su apoyo a los Derbez en estos momentos. "¡Bendiciones para Eugenio y toda su familia hermosa! Los amamos y deseamos que salgan adelante pronto".

VER GALERÍA