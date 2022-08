La madre de Britney Spears responde a la cantante: '¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!'

Es de todos conocido que la relación de Britney Spears con toda su familia ha quedado fracturada, luego de que la cantante consiguiera librarse de la tutela legal bajo la que vivió durante mas de 13 años y que era controlada por su padre, James Spears. Y es que la cantante acusó a todos los miembros de su clan de haber abusado de ella para beneficiarse económicamente a sus costillas. Algo de lo que volvió a hablar en un extenso audio que compartió en su canal de Youtube la noche del pasado domingo 28 de agosto, en el que compartió a detalle cómo fue que vivió durante todos esos años en los que su papá controló todos los aspectos de su vida, haciendo especial énfasis en la forma en la que fue tratada por cada uno de sus familiares, señalando que nunca hubo una genuina preocupación por ella y que en realidad la tutela fue un pretexto para poder abusar de ella. Entre las acusaciones y dolorosas revelaciones que hizo Britney en el audio que ya ha sido bajado de su canal, dedicó un momento para hablar de su madre, Lynne Spears, a quien acusó de haber sido omisa ante el evidente abuso de su padre y de no ayudarla en el momento en el que más la necesitó. Como era de esperarse, estas declaraciones ya han generado reacciones de todo tipo, entre ellas la de Lynne, quien a través de sus redes sociales ha respondido a las acusaciones de su famosa hija, dejando en claro que ella siempre quiso ayudar pero que ella nunca aceptó su ayuda.

Fue la misa noche del pasado domingo cuando Lynne tomó su perfil de Instagram para fijar una postura ante las declaraciones de la ‘Princesa del Pop’, las cuales sin duda tomaron por sorpresa a todos, pues parecía que la cantante había iniciado una tregua en contra de su familia luego de su boda con Sam Asghari y de haber lanzado su primera canción, Hold Me Closer, en seis años al lado de Elton John. “¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible por apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”, expresó la progenitora de la artista de 40 años en su publicación, la cual acompañó de una fotografía en la que aparecen juntas.

La madre de Britney continuó con su mensaje asegurando que en repetidas ocasiones ha buscado tener contacto con ella, pero que le ha sido imposible hacerle llegar sus mensajes y hacerle saber que siempre la ha apoyado, pidiéndole nuevamente una oportunidad a la cantante de poder tener una conversación alejada de todo el ruido mediático que ha generado el término de su tutela. “¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y llamado me hacen sentir desesperada! He intentado todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo entre tú y yo, cara a cara, en privado”, finalizó.

Las declaraciones de Britney sobre su madre

En el audio que Britney compartió el fin de semana, la cantante dijo estar más enojada con su mamá que con padre, pues aseguró, ella pudo haber evitado que la metieran en la tutela, pero nunca hizo nada por ayudarla. “Escuchaba que los reporteros la llamaban en ese momento y le hacían preguntas sobre lo que estaba pasando, ella se escondía inocentemente en la casa y no hablaba”, comentó la intérprete de Stronger.

Y agregó: “Siempre era algo como, ‘no sé qué decir Simplemente no quiero decir algo incorrecto. Estamos orando por ella’. Siento que ella podría haberme conseguido un abogado en literalmente dos segundos… Cada vez que me ponía en contacto con una firma, mi teléfono estaba intervenido y me lo quitaban”, agregó la ganadora del Grammy.