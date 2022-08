Elizabeth Gutiérrez sobre los comentarios y críticas en redes sociales: 'Sí llegan a afectarme'

Este ha sido sin duda un año de cambios en la vida de Elizabeth Gutiérrez, sobre todo a nivel personal. Y es que aunque la actriz se ha inclinado por la discreción en lo que respecta a su estatus sentimental, todo parece indicar que su relación amorosa con William Levy llegó a su fin. La enérgica petición que hace poco hizo el actor cubano fue tomada por muchos como una reafirmación de su separación, pues fue claro al solicitar que se le deje de preguntar por la madre de sus hijos. Mientras tanto, la guapa intérprete de origen mexicano sigue enfocada en sí misma, en su faceta de madre y también en sus proyectos profesionales. De hecho, fue en el espacio televisivo en el que participa que recientemente se abrió sobre un aspecto de su vida más allá de los foros, y es que compartió su sentir ante los comentarios y críticas en redes sociales que la han alcanzado.

En un reciente episodio de la nueva temporada de Ojos de Mujer, programa de E! Latino en el que participa, Elizabeth habló de su experiencia con los ataques en redes sociales. "Sí llegan a afectarme algunos comentarios, pero ya no a ese extremo", comentó, refiriéndose al pasado cuando permeaban más en ella las palabras hirientes que algunos usuarios le lanzaban. "Pero no sabe la gente que se esconde detrás de las redes sociales lo feo que es, no entienden que detrás de esos comentarios hay una persona que sufre, que le duelen esos comentarios", expresó la actriz nacida en Los Ángeles, sin entrar en detalles respecto a los ataques de los que ha sido blanco de manera virtual.

"Creo que tendríamos que ser un poquito más empáticos en lo que decimos, en lo que expresamos a la otra persona, porque tú nos sabes si ese comentario va a cambiarle la vida", agregó Elizabeth en su participación. Este fin de semana, la guapa conductora retomó este fragmento del programa en sus Instagram Stories, agregando además una frase con la que dejó ver la filosofía que la conduce en cuando se trata de emitir juicios sobre otros. "Que tus palabras sean medicina para los demás", escribió.

El pasado mes de febrero, Elizabeth expresaba su postura sobre las críticas y comentarios malintencionados que se emiten en redes sociales y reveló que en su caso han llegado a tocar lo más valioso que tiene: sus hijos. "Cómo la gente tiene tiempo para crear otro perfil, meterte, insultar a alguien, no entiendo, no entiendo esa energía que gastan, o sea, ¿se sienten bien después de escribir todo eso? Yo les quisiera preguntar a esa gente, ¿qué es lo que sienten después de escribir todas esas barbaridades?", comentaba entonces en una charla con Érika de la Vega para su podcast En defensa propia. "A mí me pueden decir todo lo que me quieran decir, pero cuando se trata de mis hijos, o sea, no, hay que tener un poquito más se sensibilidad", expresó.

El mensaje de Elizabeth sobre su sentir en estos momentos

Unos días después de que Willim Levy pidiera firmemente a la prensa dejar de peguntarle sobre Elizabeth, ella compartió un reflexivo mensaje que no pasó desapercibido. Y es que aunque no se refirió directamente al mensaje del padre de sus hijos, a decir de algunos sus palabras dejaron ver su postura de mantenerse ajena a lo que se dice sobre su vida personal, y así como a la polémica que la ha rodeado en los meses anteriores a raíz de su relación con el cubano. "Elijo ser feliz... Elijo ser amable... Elijo ser fiel a mis sentimientos... Elijo ser honesto... Elijo dar amor... Elijo no tener remordimientos... lo que ves ¡es lo que obtienes!", escribió la actriz en su Instagram al compartir una foto de ella muy sorniente paseando por el centro de Coyoacán. La también conductora estuvo de visita en México para el estreno de la segunda temporada de Ojos de Mujer. Antes de estar en el país, Elizabeth estuvo unos días en España, donde actualmente se encuentra instalado William por las gabaciones de la serie Montecristo. Sin embargo, aunque algunos especularon sobre los motivos de esta visita, lo cierto es que ella disfrutó de de esta escapada junto a su hija Kailey.

