Danna Paola y Alex Hoyer hablan del gran amor que los une

Inspirada por el amor, Danna Paola abraza este instante de su vida en el que todo guarda equilibrio. Así lo ha dejado ver la cantante, quien a pesar de mantener bajo discreción aspectos de su entorno privado, no ha escatimado a la hora de celebrar públicamente su noviazgo con Alex Hoyer, una etapa plena que se conjuga con la de sus constantes éxitos profesionales. De hecho, este fin de semana la cantante volvió a acaparar la atención mediática, esta vez durante su paso por la alfombra de los Kids’ Choice Awards, en la que habló de cómo marcha todo en su relación sentimental. Así mismo, Hoyer tomó la palabra en otro momento para compartir detalles de su noviazgo, feliz de que todo entre los dos fluya de la mejor manera.

Danna y Alex no solo mantienen una estrecha complicidad gracias a su romance, pues tienen en común su pasión por la música y los escenarios. Esto, les ha permitido caminar tomados de la mano, incluso fusionando su talento creativo, algo que para la guapa intérprete es importante y que le permite sentir enorme admiración por su pareja. “Amo verlo trabajar, amo verlo también en su mundo y compaginarnos. Tenemos la verdad que la relación laboral súper bien, respetada. Lo admiro muchísimo, es un genio…”, dijo la también actriz de series como Élite, declaraciones retomadas por el programa matutino Hoy.

Precisamente, los enamorados fueron protagonistas de la reciente edición de los Kids’ Choice Awards, premiación en la que además destacaron como conductores. En en otro instante del evento, Alex habló orgulloso de cómo va todo su noviazgo con Danna, revelando de qué manera logran que todo marche sobre ruedas. “Comunicándonos siempre, estamos siempre en la misma página y creo que eso nos ha ayudado mucho en todo este proceso…”, explicó el joven, dando el merecido crédito a su novia por todo lo que ella ha logrado cambiar en su entorno, un aspecto enteramente recíproco. “Es muy cierto, nos apoyamos muchísimo, obviamente en el lado personal ambos buscamos ese apoyo y ese respaldo que tenemos es muy lindo porque ella me ha ayudado a salir de muchas situaciones que no eran buenas en mi vida, de deshacerme de personas y viceversa…”, aseguró.

Danna Paola y su nueva idea del amor

Años atrás, la vida sentimental de Danna Paola atravesó por constantes cambios. Además de que sus romances pasados no lograron prosperar, siempre mantuvo el ferviente deseo de encontrar a una pareja con la cual llevar una relación guiada por la armonía. “Estaba cansada de ser espectadora de relaciones sanas”, escribió la cantante en Twitter apenas en julio pasado, reiterando así lo mucho que su noviazgo con Alex Hoyer le ha permitido tener otra idea del amor, una circunstancia que celebra en cada momento.

Del mismo modo, Danna ha compartido lo que para ella ha implicado tener una relación tan estable y profunda con Alex, orgullosa de compartir a su lado tanto lo profesional como lo personal. “En nuestra relación hay varias relaciones, obviamente que funcionan bastante bien, una es que somos mejores amigos que es algo divertidísimo que un día se lo dije: ‘Creo que si no fuéramos (novios) serías mi mejor amigo’…”, contó recientemente durante la presentación a la prensa de su nuevo sencillo. Además, se mostró agradecida por el apoyo que ha encontrado en su pareja. "Él es alguien que me impulsa mucho y es alguien que, bueno, nos apoyamos mutuamente yo lo apoyo mucho también con su proyecto”, agregó la estrella, que a lo largo de estos meses no ha gritado su amor por Hoyer también a través de sus redes sociales, espacio en el que ambos suelen dedicarse románticos mensajes.

