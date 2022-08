Jennifer Lopez explota contra quien vendió el video en el que canta a Ben en su boda

No todo ha sido color de rosa en la segunda luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Y es que mientras los recién casados paseaban su amor en Italia, de este lado del mundo un video tomado durante la boda de la pareja, en donde se podía ver a JLo cantando y bailando para su marido una canción completamente inédita, comenzó a circular en algunos medios de comunicación, llegándose a viralizar en las redes sociales. Algo que sin duda llenó de mucha alegría a varios de sus fans, quienes pudieron tener más detalles de la increíble boda celebrada el pasado 20 de agosto en Georgia, la cual se llevó a cabo bajo completo hermetismo y de la que a cuentagotas se han ido compartiendo algunos detalles. Sin embargo, todo parece indicar que la filtración de este íntimo momento no ha sido del agrado de la ‘Diva de El Bronx’, quien a través de sus redes sociales ha mostrado su molestia por esta situación, equiparando esta irrupción a su intimidad con un robo.

Luego de que el video comenzara a hacerse viral en redes sociales, Jennifer no dudó en responder a la publicación de un medio de comunicación que hizo eco de este íntimo momento de su boda, mostrándose un tanto consternada por la forma en la que se dieron las cosas, pues aseguró, todos los invitados hicieron un acuerdo de confidencialidad con la pareja, por lo que el que se haya filtrado esta información ha sido sumamente decepcionante para la intérprete de On the Floor. “Esto fue tomado sin nuestro permiso. Punto”, expresó Jennifer al inicio de su mensaje. “Quienquiera que lo haya hecho (filtrar el video de la boda) se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”, agregó sumamente molesta.

La también actriz continuó con su mensaje asegurando que tiene planeado compartir con todos sus fans los detalles más emotivos y entrañables de su boda a través de su news letter, sin embargo, todo lo hará con calma y a su tiempo, por lo que pidió paciencia a sus seguidores. “Todo lo que publico en privado está en OnTheJLo y está listo para compartirlo con mis fanáticos. Lo cual haré cuando esté lista para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero”, agregó la cantante, finalizando con un cariñoso gesto para sus fans: “Gracias por preocuparse. Los amo, chicos”.

Los detalles que se conocen sobre el enlace

Aunque ha sido poco lo que se ha ido revelando sobre la increíble boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, hasta ahora se sabe que entre los asistentes estuvieron: Matt Damon y su esposa Luciana Barroso, grandes amigos de Ben, además del cineasta Kevin Smith y su esposa Jennifer, el actor de Clerks Jason Mewes y su esposa Jordan Monsanto, además del destacado agente de talentos de Hollywood Patrick Whitesell y su esposa, la modelo y actriz Pia Miller.

Por otro lado, la misma Jennifer Lopez se encargó de compartir con sus fans los detalles más especiales del ajuar nupcial creado por Ralph Lauren especialmente para esta ocasión. De hecho, fueron tres vestidos los creados a mano para la canante, quien lució espectacular en su camino al altar y durante la recepción. De hecho, en el video que se ha viralizado recientemente, se puede ver a Jennifer cantándole a Jennifer llevando un increíble vestido de perlas, el cual fue muy distinto al que lució durante la ceremonia principal.