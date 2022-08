Carlos Rivera y la entrañable relación con su padre: 'Se convirtió en mi mejor amigo'

Este es un instante agridulce para Carlos Rivera. A tan solo unos días de celebrar su boda con Cynthia Rodríguez y de la estabilidad profesional por la que atraviesa, el intérprete enfrenta uno de los episodios más difíciles, tras confirmarse la lamentable partida de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. De la mano de su progenitor, el cantante emprendió cada uno de sus sueños, por lo que su presencia se volvió fundamental a lo largo de los años, siendo su gran apoyo en todo momento. Con total orgullo, Rivera habló de cómo se dio esta entrañable relación, la cual logró fortalecerse con el paso del tiempo a pesar de los vuelcos en su entorno familiar, pues según confesó sus padres tomaron la decisión de separarse cuando él era pequeño.

Como pocas veces, Carlos concedió una de sus entrevistas más personales en mayo de 2021 al programa televisivo Ventaneando, espacio en el que habló de la convivencia con su papá y de lo mucho que creció su cercanía. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado…”, explicó durante la charla, en la que precisó sobre el instante en que todo fue favorable para ambos. “Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contaba Rivera en aquel entonces.

En otra ocasión, -esta vez durante una entrevista concedida al programa televisivo Historias Engarzadas-, Rivera se sinceró sobre algunos aspectos de su infancia, destacando la labor de su papá y el compromiso que tuvo con él para hacer de su relación algo sólido. “Estaba todo el tiempo de viaje cuando era niño. Cuando crecí, mi papá me lo compensó…”, dijo en aquella emisión, en la que además aseguró: “No la tengo como una imagen de ausencia, sino todo lo contrario. Hoy te hablo de los dos (mis papás), como mis máximas figuras y mis máximos ejemplos de amor, de cariño, de todo. Pero recordando y escarbando en mi infancia, sí que hay algunos momentos de que no estaba ahí, sobre todo cosas importantes de la escuela…”, contó.

Su padre tuvo Covid en 2020

Más allá de la discreción que mantiene al abordar aspectos de su vida personal, Rivera habló del momento crítico por el que atravesó su papá en 2020, tras haber enfermado de Covid-19, una situación que lo mantuvo en la incertidumbre. Lo cierto es que él estuvo muy pendiente de su papá a lo largo de esos días en los que todo pudo resolverse. “A él le dio Covid y estuvo en el hospital once días y fue horrible porque la gente que ha vivido esto sabe lo fuerte que es despedirte y no saber si vas a volver a verlo o si vas a volver a abrazarlo. Afortunadamente no se complicó demasiado y de hecho pude estar hablando con él cuando estaba en el hospital, yo estaba en México…”, relataba el también actor por aquellos días, siendo esa la primera ocasión en la que hablaba de ese tema.

Por ahora, Carlos Rivera no se ha pronunciado públicamente sobre la partida de su padre. La noticia fue confirmada el fin de semana por el presidente municipal de Huamantla, Tlaxcala, localidad de la que es originario el intérprete y su familia. “Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis sinceras condolencias a él, y por supuesto a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”, escribió el funcionario Salvador Santos en su cuenta de Twitter.

