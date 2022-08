Claudia Martín celebra su cumpleaños 33 con el mensaje más especial de su novio

Para Claudia Martín el último año ha sido sin duda muy especial. Y es que tras haber estado en el centro de la atención debido a su mediático divorcio, la vida de la intérprete ahora atraviesa por un momento sumamente especial. Y es que además de tener una agenda repleta de proyectos y tras haber triunfado con el remake de la telenovela Los Ricos También Lloran, Claudia se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado de Hugo Catalán, con quien ha construido una linda relación que poco a poco se ha ido fortaleciendo y con la que se encuentra muy ilusionada. Es por eso que ahora que celebra su cumpleaños número 33, Claudia no podría estar más agradecida con todas las cosas buenas que han llegado a su vida, por lo que no ha perdido la oportunidad de celebrar por todo lo alto este día tan especial, muy bien acompañada de su guapo novio y rodeada del amor de sus amigos, familiares y fans, quienes no han dejado de enviar sus buenos deseos a través de sus redes sociales.

Luego de haber disfrutado de la boda de una amiga en la que estuvo acompañada de Hugo Catalán, Claudia se ha dejado ver de lo más feliz celebrando por todo lo alto su cumpleaños. De hecho, a través de su perfil de Instagram ha compartido una fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa, luciendo su espectacular figura en un revelador bikini y posando desde una piscina. Al pie de la imagen, la actriz compartió un lindo mensaje en el que se mostró agradecida por las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de este día. “Mi cumpleaños 33. ¡Le doy gracias a la vida por este hermoso día! He estado feliz y rodeada de mucho amor. Estoy lista para este nuevo año lleno de retos, aprendizaje y crecimiento ¡gracias a todos por sus felicitaciones!”, compartió emocionada.

Por su lado, el guapo novio de la intérprete no perdió la oportunidad de dejar en claro el gran amor que tiene por ella, así como la admiración que siente por su novia, a través de un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, dejando en claro lo feliz que se siente de poder compartir su vida al lado de ella. “La más divertida, amorosa, inteligente, alegre, madura y hermosa. Claudia, te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”, expresó el actor de series como El Juego de las Llaves de lo más enamorado.

La ilusión por su noviazgo

Tras pasar la página de su divorcio, Claudia Martín asumió su realidad de la manera más positiva, dándose la oportunidad de volver a amar. En algún instante, ella contó cómo fue que ambos se enamoraron, poco antes de compartir créditos en Los Ricos También Lloran. “Ahora sí que de la amistad al amor…” dijo la estrella durante un encuentro con la prensa. En ese espacio también reveló si ella y su galán están preparados para dar el siguiente paso en su noviazgo. “No, todavía no…”, dijo entre risas, para luego responder a la pregunta de si anularía su pasado matrimonio con Andrés Tovar. “Claro, sino cómo se hace… Claro, por supuesto…”, afirmó.

Para Claudia, la separación fue una oportunidad para reinventarse y crecer como persona en otros aspectos, algo de lo que habló abiertamente en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. “Lo pienso yo, qué es lo que quiero como persona, Claudia como amiga, como hija, amiga en todos los aspectos. Me puse a comer mejor, a estar como más sana por dentro, por fuera...”, reveló. Mientras tanto, ella se siente orgullosa de compartir su vida con Hugo, a quien se refiere de la mejor manera. “Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable", comentó Claudia a principios de marzo pasado en entrevista con el programa matutino Despierta América. "Me impulsa, y eso para mí es mágico”, afirmó.