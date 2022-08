Kris Jenner defiende a Scott Disck: 'Nuca será excomulgado de nuestra familia'

Desde que Kourtney Kardashian comenzó su relación con Travis Barker, el protagonismo de Scott Disick, expareja de Kourtney y padre de sus tres hijos, dentro de la familia comenzó a ser menos evidente. Algo que sin duda no pasó desapercibido para nadie durante la primera temporada del reality The Kardashians, en donde vimos al modelo llevar un perfil un poco más bajo respecto a lo sucedido en Keeping Up With the Kardahsians, pues ahora la atención se ha centrado en la historia de amor de la mayor de las hijas de Kris Jenner y en la vida de cada una de las hermanas de este clan. De hecho, el mismo Scott ha hecho eco de esta situación dentro del show, pues no pudo evitar sentirse relegado luego de la inclusión de Travis como un miembro más del famoso clan. Y aunque todos se han encargado de hacer saber a Disick que siempre será parte importante de la familia, recientemente se ha vuelto a abrir la conversación sobre este tema, luego de que una fuente cercana al también empresario asegurara a Page Six que la relación de Scott y Kourtney no atraviesa por un buen momento y que la familia lo habría expulsado de su círculo. Declaraciones que no tardaron en llegar a los oídos de la matriarca del clan, quien de forma pública se ha encargado de dejar en claro que lo que se dice no es verdad y que Scott siempre tendrá un lugar muy especial dentro de la familia.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de Instagram donde Kris Jenner se ha pronunciado al respecto, respondiendo a la publicación de un medio de comunicación que ha retomado las declaraciones de la supuesta fuente, negando que Scott haya sido relegado del núcleo familiar y reconociendo su lugar dentro del mismo al ser padre de tres de sus nietos. “Scott nuca será excomulgado de nuestra familia. Es el padre de mis nietos y una parte muy especial de nuestra familia. Lo amamos y no es verdad lo que se dice”, expresó Kris en un comentario dentro de una publicación de la revista Paper, en donde se hacía referencia a la información publicada previamente.

Estas declaraciones de Kris surgen luego de que un informante le dijera a Page Six que Scott se sentía relegado del clan Kardashian-Jenner debido a la nueva dinámica romántica de su ex. “Desde que Kourtney se casó, no pasa tanto tiempo con todo ese grupo… Ha sido un poco excomulgado porque la prioridad es Travis”, expresó la fuente, quien además detalló que debido a esta situación, Scott ha tenido que replantearse sus amistades "reagrupar quiénes son sus relaciones”. Pese a este supuesto distanciamiento con Kourtney y en general con la familia, se sabe que el modelo ha estado grabando los capítulos de la nueva temporada de The Kardashians.

¿Cómo se encuentra Scott tras la boda de Kourtney?

Cabe destacar que esta no es la primera vez en las que una fuente cercana a Scott habla sobre cómo ha sido para el modelo enfrentar todos estos cambios que han venido con la llegada de Travis Barker a la familia y con la posterior boda de Kourtney con el exbaterista de Blink 182, un evento que sin duda fue un parteaguas en la vida de Disick. Ha tenido dificultades con el matrimonio de Kourtney y Travis, pero lo está haciendo tan bien como puede”, expresó un informante a Entertainment Tonight.

Esto no significa que Scott no esté feliz por Kourtney, con quien mantuvo una relación intermitente por una década y comparte tres hijos: Mason, de 12 años, Penélope, de 9, y Reign, de 7, no obstante, el famoso ha atravesado por una montaña rusa de emociones. “Tiene sentimientos encontrados porque ama a Kourtney, pero también sabe que ella es muy feliz”, señaló la fuente que hizo hincapié en que Scott “se arrepiente mucho de cómo trató a Kourtney durante su relación”.