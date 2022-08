Danna Paola y los tres looks con los que brilló en los Kids' Choice Awards

Sin duda alguna, Danna Paola se ha caracterizado por ser una de las celebridades que marca tendencias con cada uno de sus looks, por lo que su presencia en una alfombra roja siempre es garantía de derroche de estilo y glamour. Algo que quedó demostrado durante la celebración de los Kids’ Choice Awards, los cuales se llevaron a cabo este sábado 27 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a donde la intérprete refrendó su estatus de ícono de la moda al mostrar tres atuendos con los que sin duda no dejó a nadie indiferente. Y e que no era para menos, pues la también actriz, junto con su novio Alex Hoyer y el actor Luis de la Rosa, fue una de las conductoras de la divertida gala.

Desde que Danna Paola puso un pie en la alfombra naranja del evento acaparó las miradas. Y es que sin duda era una de las más esperadas de la velada, no solo por ser la conductora del show, además por la expectativa que había hacia los looks que presentaría durante la entrega de premios. Y por supuesto que no decepcionó, pues para su llegada la intérprete lució guapísima en un vestido que la cubría desde el cuello hasta los pies, el cual tenía un estampado que simulaba ser las partes del cuerpo de un robot, y a través del cual rindió un homenaje a su más reciente sencillo, pues en la parte del pecho de la prenda se podía leer XT4S1S, que es el título de su nueva canción.

La intérprete combinó su look de alfombra roja llevando el pelo recogido en un chongo alto y maquillaje en tonos nude, complementando todo su atuendo con unos lentes oscuros y discretos accesorios, pues de hecho solo llevó unos aretes en forma de aro, dejando todo el protagonismo a su vestido de inspiración futurista y el cual sigue toda la estética que Danna Paola ha manejado durante toda la promoción de su nuevo single.

Ya en el show, la cantante retomó su look mas pop, pues lució de los más guapa en un minivestido strapless color lila, del cual colgaban de un costado varias cruces en color plata, el cual complementó con unos increíbles guantes largos con holanes al mismo tono de su vestido y unas estilosas botas moradas con las que contrastó todo su look. Danna complementó su atiendo con una increíble gargantilla de varias cadenas que colgaban a lo largo de todo su cuello. Por otro lado, la joven artista de 27 años también tuvo una participación muy especial dentro de la premiación, pues tuvo la oportunidad de presentar en vivo su nueva canción, una ocasión en la que la intérprete no solo sorprendió con su talento vocal y para el baile, también por lucir super sexy en un body de latex color negro, el cual decidió usar con el pelo suelo y zapatos deportivos.

Álex, novio, amigo y colega

Como ya se adelantaba, Danna Paola no estuvo sola sobre el escenario de los Kids’ Choice Awards, pues con ella estuvo el actor Luis de la Rosa, y por supuesto, su guapo novio Alex Hoyer, con quien hizo una increíble mancuerna durante el show. Y es que sin duda, la pareja demostró tener una complicidad y una conexión únicas, algo que se ha visto reflejado en los intereses que tienen en común y en la química que irradiaron sobre el escenario. Algo de lo que recientemente habló Danna Paola durante la presentación a la prensa de su nuevo sencillo. "Es increíble, creo que una de las cosas más bonitas que he aprendido el ser libre con una relación, estar feliz y pleno y crear música juntos", comentó, y habló de su experiencia componiendo con su galán, a quien admira mucho. "Con Álex ha sido como muy interesante, es un genio lo tengo que decir, de verdad es una persona tan centrada, tan creativa tan llena de ideas y tan perfeccionista al igual que yo", aseguró. También dijo que su noviazgo con él se compone de distintas relaciones y una de ellas es la amistad. "En nuestra relación hay varias relaciones, obviamente que funcionan bastante bien, una es que somos mejores amigos que es algo divertidísimo que un día se lo dije: 'Creo que si no fuéramos (novios) serías mi mejor amigo'". La intérprete se mostró agradecida por el apoyo que ha encontrado en su pareja. "Él es alguien que me impulsa mucho y es alguien que, bueno, nos apoyamos mutuamente yo lo apoyo mucho también con su proyecto", agregó.

