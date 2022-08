Olivia Wilde se sincera sobre los motivos de su ruptura con Jason Sudeikis

Olivia Wilde ha experimentado una inusitada agitación pública desde que llegaron los primeros reportes de su romance con Harry Styles paralelos a su separación de Jason Sudeikis. La situación se tornó volátil debido al intrincado proceso por la custodia de sus hijos que le llevaron a pasar un incómodo momento durante un evento para presentar las primeras imágenes de su película Don’t Worry Darling, la cual no sólo firmó el inicio de su historia con el exintegrante de One Direction también ha dado pie a controversiales temas, el más reciente de ellos ha sido la salida de Shia LaBeouf, quien ha asegurado que renunció a la cinta porque él y el resto del elenco no pudieron ajustar agendas para ensayar las escenas y no por un despido, refutando de esta manera la versión que hizo llegar la directora y actriz a la prensa. Ante la cercanía del estreno de su nueva cinta, la estrella se ha embarcado en una gira promocional en la que le ha sido inevitable hablar de la razón por la que rompió con Sudeikis luego de casi una década juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry Styles y Olivia Wilde se dejan ver muy enamorados en las calles de NY

‘Sus acciones fueron claramente destinadas a amedrentarme’, Olivia Wilde sobre el público gesto de Jason Sudeikis

Sincera, pero cautelosa, Olivia declaró en una entrevista con el medio Variety que su privacidad y en especial la de sus hijos ha sido transgredida en incontables ocasiones a raíz de su ruptura con el protagonista de Ted Lasso. “Los últimos dos años, mi familia ha pasado por este tipo de reestructuración y una revolución que debería ser una experiencia totalmente personal”, indica la actriz, que hace unos días fue captada en compañía de Harry durante un relajado paseo por las calles de Nueva York.

Si el escrutinio público ha significado una constante lucha para ella, reconoce que le ha afectado aún más que otras mujeres la critican por ponerle punto final a su relación con Jason, una decisión que afirma tomó con el objetivo de encontrar su bienestar y paz: “El elemento más doloroso ha sido que las mujeres me avergüencen por tomar una decisión que fue por mi propia salud y felicidad”.

La actriz compartió su postura acerca de los prejuicios sobre la edad que rodean su romance con Harry Styles y rechazó rotundamente ser ‘una madre ausente’ como se le ha llegado a etitquetar en los últimos meses. “Cuando la gente me ve sin mis hijos, siempre es: ‘¿Cómo se atreve?’. Nunca he visto a nadie decir eso de un hombre, y si él está con su hijo es un héroe”, indicó. Olivia dejó claro que pasa tiempo de calidad con sus pequeños y que mantiene una custodia compartida con Jason. “Son mi mundo”, comentó, “ellos son mis mejores amigos”.

VER GALERÍA

Esto es lo que opina Jason Sudekis sobre el incómodo momento de Olivia Wilde al recibir un documento legal de su parte

Olivia Wilde defiende su relación con Harry Styles

A lo largo de la charla, la directora aclaró que prefería no decir nada respecto a su romance con Harry, ya que nunca ha “visto que una relación se beneficie al ser arrastrada a la arena pública”. “Ambos hacemos todo lo posible para proteger nuestra relación; creo que es por experiencia, pero también por un profundo amor”.

Sobre el incidente ocurrido en la CinemaCon -donde recibió un sobre con documentos de la custodia de sus hijos frente a un auditorio arriba de una tarima-, Olivia admitió que fueron minutos desconcertantes; sin embargo, lo sucedido no la desconcentró de lo realmente importante: “Tratar de sabotearme fue vicioso. Pero tenía un trabajo que hacer. No me distraigo fácilmente. Pero, lamentablemente no fue algo que me sorprendiera por completo. Quiero decir, hay una razón por la que dejé esa relación”.

Asimismo, la directora mencionó que “las únicas personas que sufrieron” con las acciones del equipo legal de Jason fueron sus hijos. “Tendrán que ver eso, y nunca deberían tener que saber qué sucedió. Para mí fue espantoso, pero las víctimas eran niños de 8 y 5 años, eso es muy triste. Elegí convertirme en actriz; entré voluntariamente en el centro de atención. Pero no es algo que mis hijos hayan pedido. Y cuando mis hijos son arrastrados a eso, es profundamente doloroso”, agregó.

VER GALERÍA