¿Qué opina Victoria Ruffo sobre Aracely Arámbula en La Madrastra?

En 2005, Victoria Ruffo protagonizó una de las telenovelas más importantes de su carrera: La Madrastra. Tal fue el éxito de esta producción, que 17 años después sigue siendo toda una referencia en el mundo de la televisión, tanto así que Televisa decidió producir una nueva versión de esta telenovela ahora protagonizada por Aracely Arámbula, marcando así su regreso triunfal a esta televisora y a los melodramas, luego de varios años alejada de este género televisivo. Es por eso que las comparaciones no han tardado en surgir, pues sin duda el trabajo actoral que realizó Victoria en esta producción logró marcar a toda una generación, por lo que las expectativas sobre el desempeño de Aracely eran altas. Y aunque los comentarios hacia el desempeño de Aracely en La Madrastra tras su estreno, el pasado 15 de agosto, han sido positivos, todos estaban esperando a que Victoria se pronunciara al respecto, algo que finalmente sucedió recientemente, cuando la icónica actriz le mostró su apoyo a la ‘Chule’ durante una entrevista.

Tan sincera como suele ser, Victoria se refirió al extraordinario trabajo que ha realizado Aracely como la protagonista de La Madrastra, mostrándose muy emocionada ante esta nueva versión de esta telenovela que sin duda es todo un referente en su carrera, dejando en claro que se siente muy complacida en que sea Arámbula quien le de vida al personaje que ella interpretó hace más de 17 años. “Yo a Aracely la admiro mucho, se me hace que es una chica muy bonita, muy buena actriz, estuvimos juntas en Abrázame Muy Fuerte, la he seguido en otros trabajos que ha hecho, se me hace que es muy buena actriz, somos muy buenas amigas”, expresó la intérprete dejando en claro su admiración, durante un reciente encuentro con la prensa.

De hecho, Victoria reveló que Aracely tuvo la atención de llamarle para compartirle la noticia de que se volvería a hacer la icónica telenovela y que ella sería la protagonista, un gesto que sin duda tocó el corazón de Ruffo, quien quiso compartir con la prensa lo que le dijo a Arámbula en esa llamada. “A mí me dio mucho gusto cuando ella me habló y me dijo: ‘voy a hacer La Madrastra’ y quiero que lo sepas por mí”, compartió la intérprete. “Que le vaya muy bien, que haga su versión, que haga su versión de Aracely, cada una hemos hecho nuestras versiones (de La Madrastra), que ella haga la suya, que la disfrute, que no necesita patadita de nadie, ni que yo le de consejos de nada”, agregó.

¿Qué ha dicho Aracely sobre las comparaciones?

Sin duda alguna, las comparaciones entre el trabajo de Aracely Arámbula y Victoria Ruffo será inevitable; sin embargo, Aracely considera que ete tipo de comentarios, más allá de afectarla, la alientan a hacer un mejor trabajo, por lo que ella se encuentra feliz de protagonizar esta gran historia. “Habrá gente a la que le guste y a gente a la que no le guste, pero la vamos a hacer igual, con el mismo amor y con la misma pasión”, comentó la intérprete en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Y agregó: “Por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar con eso de: ‘ay a mi me gustó más la de Vicky’, a mí me encantó la de Vicky, si estar mejor qué padre, fue un novelón, nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con mucho cariño”, finalizó.

