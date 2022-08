Alex Fernández sobre el nuevo look de su padre: 'Lo importante es que siempre estés contento contigo mismo'

Sin duda alguna este verano será inolvidable para Alejandro Fernández. Y es que de la mano de su novia Karla Laveaga, el 'Potrillo' ha recorrido algunas de las ciudades más emblemáticas de Europa, lugares desde donde se ha dejado ver de lo más relajado y guapo, presumiendo looks perfectos para el verano y de lo más orgulloso de sus canas, pues en las últimas semanas ha optado por una imagen más natural. Y aunque sin duda a la mayoría de sus fans les ha agradado este look que presume el intérprete, lo cierto es que no se ha salvado de las críticas. Es por eso que su hijo Alex Fernández no ha tardado en salir a defender a su papá, celebrando que el cantante se permita innovar con sus looks y marcar tendencias sin importar lo que los demás digan de él, pues sin duda Alejandro siempre se ha caracterizado por ser muy camaleónico con sus looks y por siempre estar a la moda.

Fue durante una entrevista que concedió al programa Ventaneando, que Alex no pudo evitar las preguntas sobre las críticas que han surgido en los últimos días a raíz de los looks que su padre ha lucido durante su viaje a Europa, los cuales no han dejado a nadie indiferente. Una ocasión que el joven intérprete aprovechó para aplaudir el estilo de su papá y para dejar en claro que su padre es ajeno a todo lo que se dice sobre él. “Lo importante es que tu siempre estés contento contigo mismo, que tú disfrutes de lo que tú haces, ya de lo que la demás gente piense, sobre todos los haters (está demás)”, expresó el hijo mayor del artista, luego de que fuera cuestionado sobre los comentarios malintencionados de algunos usuarios de redes sociales.

De hecho, Alex se encargó de dejar en claro lo mucho que le gusta cómo se ve su papá con este look, en el que sin duda ha sabido combinar a la perfección su madurez con las mejores tendencias de la moda. “A mí me gustó el look que trae. De hecho, yo ahí le puse de comentario de broma, le puse: 'Zeus', pero se me hizo padre, el look le queda, ya es un señor maduro, entonces se me hace padre que se deje las canas, con un pelo largo”, expresó el joven intérprete. “Él es muy de andar cambiando de look y muy de andar usando todo tipo de cortes, siempre va generando tendencias y siempre está muy a la moda y muy a las tendencias”, agregó.

El firme mensaje de Alejandro

Ajeno siempre a lo que se dice en torno a él, Alejandro Fernández ha vivido un verano de lo más romántico a lado de su amada Karla Laveaga, recorriendo países como Italia, Croacia y Montenegro. De hecho, tras su escapada a Croacia, el ‘Potrillo’ y su novia regresaron a tierras italianas para recorrer Venecia, y por supuesto, disfrutar de un romántico paseo en góndola a través sus famosos canales.

En este histórico destino, el cantante compartió algunas fotos, al parecer en una de las famosas plazas de la ciudad. Además de presumir el delicioso platillo que degustó, Alejandro posó frente a la cámara con un semblante serio y reflexivo, luciendo un estiloso conjunto rosa de la firma Versace y gafas de sol. "No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… Preocúpate por lo que a ti te falta o ¡no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz", escribió Alejandro en su publicación, sin referirse a alguna situación en específico, pero que ha sido interpretado por sus fans como una tajante respuesta a las críticas y comentarios malintencionados de algunos internautas.

