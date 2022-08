Entre amigos, así fue el espectacular festejo cumpleañero de Thalía

Feliz y agradecida, Thalía disfruta al máximo cada momento de su vida, siempre rodeada del amor de su familia, el cariño de sus amigos y el apoyo incondicional de sus fans. Dueña de una personalidad alegre y divertida, la guapa cantante ha llegado a los 51 años, y como de esperarse, los festejos han sido en grande. La intérprete arrancó su temporada de fiestas hace un par de días, pues su disquera le oraganizó una linda celebración en sus oficinas, de la cual ella compartió algunos vistazos. A esta sorpresa ha seguido una increíble cena en Miami, en la que se la también actriz ha estado rodeada de sus seres queridos entre ellos algunos famosos, como Gloria, Lili y Emilio Estefan. "Happy birthday mi hermanita del alma. Que vengan muchos más, todos juntos y con salud", escribió la conductora de El Gordo y La Flaca al felicitar a la cantante mexicana, de quien se sabe es una gran amiga. En esta ocasión tan especial obviamente no podía faltar Tommy Mottola, esposo de la festejada, quien mo perdió la oportunidad de inmortalizar los mejores momentos de la velada, como la llegada del espectacular pastel de cumpleaños de varios pisos. "¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! Gracias por esta noche maravillosa! Happy bday to me", escribió Thalía de lo más agradecida por su festejo, haz click abajo para verlo.