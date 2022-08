Mariana Ochoa lamenta la triste partida de su suegra

En más de una ocasión, Mariana Ochoa se ha sincerado con sus fanáticos sobre aspectos ligados a su vida personal. La cantante, quien en este momento alista su regreso a los escenarios junto a sus compañeros de OV7, ahora tomó la decisión de abrir su corazón para compartir la tristeza que invade a su familia, tras la partida de su suegra, la señora María Luisa Tavera de Miguel y madre de su pareja, Mauricio Vaca. Conmovida, la intérprete expresó su sentir a través de un profundo mensaje, reiterando el apoyo incondicional a sus seres queridos en este instante de duelo, dando muestra también de la importancia de permanecer unida a los suyos en situaciones como esta. Por supuesto, ella ha sido muy reservada ante lo acontecido hasta ahora.

Mariana tomó sus redes sociales para hablar brevemente del deceso de su suegra. La también empresaria, publicó una fotografía en donde aparece la señora durante un viaje con su familia por Chichen Itzá, un recuerdo que vino acompañado de sus sentidas palabras. “Una triste pérdida la partida de mi suegra María Luisa Tavera de Miguel…”, escribió en las primeras líneas de la historia publicada en Instagram, espacio en el que se mostró empática con los seres queridos de la madre de su pareja. “Mis oraciones y profundas condolencias a toda la familia. Aquí estamos juntos en las buenas y en las malas”, finalizó la cantante sin dar más detalles de lo ocurrido.

Lo cierto es que Mariana mantiene estrecha cercanía con la familia de su pareja, a quien conoció en octubre de 2019. Desde ese entonces, el lazo afectivo ha sido muy estrecho, según ha compartido la cantante en ocasiones anteriores. Por ahora, parece haberse tomado una breve pausa de las redes. Apenas hace un par de días compartía su felicidad por su próximo regreso a los escenarios junto a los OV7, un acontecimiento muy esperado por los fans de la agrupación que alista todo para celebrar sus 30 años de trayectoria. “No sabe lo que se viene de verdad. Estamos a tan solo ocho días y mi corazón no puede de la emoción. Han sido meses de mucho trabajo, dedicación, constancia y amor…”, afirmó.

Su noviazgo con Mauricio Vaca

Más allá de la discreción que suele mantener en algunos momentos, Mariana Ochoa compartió hace poco más de un año cómo fue que logró ser flechada por Mauricio Vaca, con quien disfruta de un romance que le ha devuelto la sonrisa. A través de su canal en YouTube, la intérprete abrió su corazón, confesando que fue una de sus amigas la encargada de poner todo en marcha. “Me dice: ‘Ya llevas un año sola, te quiero presentar a mi primo, ¿a poco no quieres conocer a alguien trabajador, guapo e inteligente?, pero, ¿qué crees? se dedica a los números’. Le dije: ‘Pues dile que me invite un café y vemos si el rollo fluye o no’. Yo en mi vida lo había visto, no había visto una foto de él, nada. Justo me habla un martes y me invita a salir y le digo que sí. Fue cuando me entero que, tengo que ir a firmar en la segunda instancia del divorcio, y le cancelo por primera vez”, recordó. Pero esta no fue la única vez que le quedó mal a su conquista: “Me vuelve a hablar y me dice: ‘Te invito a comer’, le dije: ‘Sí, el viernes’. Pero se me había olvidado que los OV7 habíamos comprado boletos para Katy Perry en la Arena”.

Aunque parecía que nada haría posible ese encuentro entre los dos, todo transcurrió de la mejor manera, hasta que ambos lograron conocerse. “Después me habla a la siguiente semana me dice: ‘Te invito a cenar’ y le dije: ‘¡Sí!’, en eso, me sale una junta hasta el sur de la ciudad. Me dijo: ‘Yo voy a estar ahí, si pasa una hora y no llegas, lo entenderé’. Total, que sí, iba yo muy arregladita -por ahí tengo una foto- nos levantaron las mesas del lugar, era la 1:30 de la mañana, no nos paró la boca, me cayó súper bien, como financiero yo sí pensé que iba a ser un tipo aburrido, pero es bastante platicador, tiene mil anécdotas y dije: ‘Sí, sí quiero volver a salir con él…’”, reveló.

