Shia LaBeouf refuta las declaraciones de Olivia Wilde sobre su despido

Falta casi un mes para el estreno de Don’t Worry Darling, pero han pasado semanas de polémica alrededor de esta cinta. Y es que no podía ser diferente, al haber sido en esta grabación cuando Harry Styles y Olivia Wilde comenzaron su relación. Hasta el momento, entre los rumores se apuntaba a un descontento por parte de Florence Pugh, protagonista de la cinta, quien no ha comentado nada al respecto, aunque se ha mantenido completamente alejada del tema, enfocando sus entrevistas a asuntos importantes a los que cree que se debe dar más atención que a simplicidades alrededor del film. Con el inicio de la promoción de la película, han llegado también las entrevistas y en un reportaje de Variety se tocaba el tema de la partida de Shia LaBeouf , quien originalmente llevaba el papel que interpretó Styles. La publicación reportaba que Shia “había exhibido una conducta pobre y que su estilo chocaba con el del resto del elenco, incluyendo a Wilde, quien terminó por despedirlo”. Lo que nadie esperaba es que LaBeouf decidiría hablar al respecto.

La actriz dijo en sus propias palabras que, aunque admira su trabajo, su forma de trabajar no iba con el estilo de su producción, por lo que ella tuvo que ver por sus actores. Ante esto, el actor compartió con la misma publicación, un correo que envió a la actriz y directora, en el que le pide no mentir sobre este tema. Además, corre en redes sociales un video en el que Olivia le pide a Shia que reconsidere su decisión de dejar el proyecto, aparentemente, apoyando las palabras de LaBeouf.

El correo con aclaración incluida

“Olivia, espero que te encuentres inspirada, con propósito, plena y bien. Rezo todas las noches por que tú y tu familia tengan salud, felicidad y todo lo que Dios me ha dado. No es broma, todas las noches antes de dormir. Tengo una niña pequeña, Isabel; tiene cinco meses y apenas comienza a desarrollar la última parte de su risa, es increíble. Mía -mi esposa- y yo nos hemos encontrado nuevamente y estamos caminando hacia una familia saludable con amor y mutuo respeto. He comenzado un camino que se siente redentor y justo (una mala palabra, pero que encaja). Te escribo ahora con 627 días de sobriedad y una templanza que no existía antes de la humildad que me llegó el año pasado y a un cuarto de mi vida. Me acerqué a ti hace unos meses para hacer las paces y todavía rezo para que algún día puedas encontrar espacio en tu corazón para perdonarme por la colaboración fallida que compartimos”, comienza.

“Lo que inspiró este email hoy es tu historia reciente con Variety. Estoy muy honrado por tus palabras sobre mi trabajo; gracias, se sintió bien leer eso. Sin embargo, estoy un poco confundido sobre la narrativa de que fui despedido. Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu cinta porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar. He incluido como un recordatorio las capturas de pantalla de nuestro intercambio por mensaje de texto en ese día y mi mensaje a Tobey”, continúa.

“Sé que estás empezando tu gira de prensa para DWD y que las noticias de mi despido son un clickbait atractivo, pues sigo siendo una persona-non-grata y puede que me mantenga así por el resto de mi vida. Pero, hablando de mi hija, a menudo pienso sobre las noticias que leerá cuando sea letrada. Y aunque quedo en deuda y quedaré en deuda por el resto de mi vida, solamente debo mis acciones”, explica.

“Mis fallos con Twigs son fundamentales y reales, pero no son la narrativa que se ha presentado. Hay un momento y lugar para lidiar con esas cosas y estoy tratando de navegar una situación matizada con respecto a ella y la verdad, por eso mi silencio. Pero esta situación con tu película y tu despido nunca van a tener una fecha para enfrentarse con la verdad. Si las mentiras se repiten lo suficiente en público, se convierten en verdad. Así que, esto hace mucho más difícil para mí salir del hoyo en el que me metí con mis conductas para poder proveer a mi familia”.

“Un despido nunca sucedió, Olivia. Y mientras entiendo completamente el atractivo de incentivar esa historia por el panorama social actual, por la ganancia que trae. No es la verdad. Así que humildemente te pido, como una persona que tiene en la mira hacer las cosas bien, que corrijas la narrativa tan bien como puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente y que tu película sea un éxito en todas las maneras que tú quieres que lo sea. Todas mis bendiciones para ti”, finaliza.

