Enamorados, Montaner y su esposa celebran 33 años de casados

Los Montaner son más que conocidos en el escenario artístico latino, pues han destacado en la música por su talento y auntenticidad. Pero más allá del ámbito profesional, estos famosos han demostrado ser muy unidos como familia, y ello se debe en gran parte al ejemplo de Ricardo y su esposa Marlene Rodríguez. El cantante y su mujer, padres de Evaluna, Mau y Ricky Montaner, tienen uno de los matrimonios más duraderos en lo que respecta a celebridades, y la principal clave de ello es el gran amor que tienen y que siguen alimentando día con día. Feliz y agradecida por su creciente familia, esta pareja estáde festejo, pues justamente están celebrando su aniversario de bodas: 33 años desde que se convirtieron en marido y mujer.

Montaner nunca pierde la oprtunidad de gritar a los cuatro vientos los sentimientos que tiene hacia su esposa, y su aniversario de bodas era la ocasión perfecta para expresarlo. Desde temprano, el intérprete de Me va a extrañar tomó su cuenta de Instagram para compartir un romántico mensaje dedicado a Marlene. "Felices 33 amada mía… Me casaría una y mil veces más contigo", escribió en su post, el cual acompañó de una serie de selfies junto a la madre de sus hijos, al parecer en su casa en Miami mostrando así un momento íntímo de ambos. "Que vivan los novios", expresó en sus Stories, publicando otra foto junto a su pareja.

Por su parte, Marlene publicó en su propia cuenta una foto de la misma sesión, así como una sincera dedicatoria de amor hacia el cantante. "Así quiero seguir, pegadita a ti siempre. Amo que seas mi esposo. Dios sabe mucho, tenías que ser tú", escribió en su publicación. La reacciones a los mensajes de esta pareja no se hicieron esperar, pues sus seguidores de inmediato los felicitaron y halagaron su duradera relación. Entre los comentarios destacó el de Evaluna, la hija menor de Ricardo y su esposa. "Los amo. Son todo", escribió la joven intéprete, quien meses atrás debutó en la maternidad con el nacimiento de su pequeña Índigo.

Las dedicatorias que el cantante y su esposa intercambiaron fueron realmente la continuación del festejo, pues éste inició anoche con una sorpresa muy especial que Ricardo preparó para Marlene. La productora mostró en sus Instagram Stories el romántico detalle que le preparó su marido previo a su aniversario: en medio de la noche, un largo camino de velas y orquídeas la guió hacia una mesa puesta junto a agua para una íntima cena de dos. "Por sus detalles... Por los cómplices que lo ayudan... Por mi corazón a mil después de tantos años", escribió al compartir el video del momento en el que descubrió lo que su marido le había preparado.

El curioso inicio de su historia juntos

Hace unas semanas, Montaner sustuvo una charla con Yordi Rosado para su canal de YouTubem y en este espacio contó algunos detalles del curioso inicio de su historia de amor con Marlene. El cantante reveló que el primer encuentro entre ambos se dio cuando ella estaba comprometida, sin embargo él se enamoró por completo cuando ella acababa de casarse. "Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa (Ana Vaz), y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica en la que yo estaba", recordó. "Ella era una muchacha de gente de televisión, trabajó muchos años en TV, estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar" relató. El intérprete de Bésame dijo que cuando llegó al lugar de la cita fue Rodríguez quien lo recibió: "Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco", explicó.

Previo a ese encuentro, la había visto brevemente una única vez, y desde ese instante confesó que había sido flechado. "Yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera, entrar y salir de ahí y me había quedado impactado, me gustó mucho, pero ahí me habían advertido que ella estaba por casarse y nunca más la vi hasta que recibí la invitación a su boda", comentó. El destino los volvió a unir, y finalmente se casaron en 1989. "Nos enamoramos desde el primer momento y aún hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa. Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado", aseguró Montaner.

