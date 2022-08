Danna Paola: 'No podemos seguir perdiendo el tiempo en preocuparnos por lo que digan los demás'

Con 27 años recién cumplidos, Danna Paola se encuentra sin duda en su mejor momento, algo que si duda tiene mucho que ver con el balance que ha logrado logrado entre su vida profesional y su faceta privada. En lo que respecta a su carrera, la cantante no podría estar más plena, pues su nuevo material musical XT4S1S ha tenido el mejor recibimiento, de hecho, hace unas semanas no pudo evitar las lágrimas al enterse de que las entradas para su primer Auditorio Nacional se habían agotado en poco tiempo. Y qué decir de los temas del corazón, pues si bien la joven intérprete ha admitido haber tenido relaciones tóxicas en el pasado, hoy las cosas no podrían ser más distintas, pues en su actual novio Álex Hoyer ha encontrado un apoyo y amor incondicional. Tan transparente como siempre, Danna ha hablado de la etapa que vive ahora, y ha dejado claro que no le quitan el sueño las crítcas y comentarios de terceros, pues está feliz con todo lo que tiene.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Enfundada en un look rebelde y futurista muy ad hoc con la temática de su nueva música, Danna Paola dio una conferencia de prensa a propósito del lanzamiento del videoclip oficial de XT4S1S, tema que ya ha alcanzado miles y miles de reproducciones en plataformas digitales. "Son cuatro años ya de que regresé a la música escribiendo mis letras y empezando a descubrir esta parte de mí, cantautora creativa. Soy una artista que me enfoco en crear mucha adrenalina, mucho éxtasis, pero para mí la música es una droga y soy muy adicta a la música y es algo que no quiero perder nunca, este deleite y este disfrute", comentó. En este encuentro con los medios, la cantante habló de la inspiración y de todo el trabajo que hubo detrás de este proyecto, en el cual pudo expresar la libertad y seguridad con la que hoy se conduce en su vida. "XT4S1S representa todo eso: El quiero salir así, quiero hacer esto, estoy segura de mí, no me importa lo que digan... E invitar a todo el mundo a ser más libre, tenemos tan poquito tiempo en esta Tierra que no podemos segiur perdiendo el tiempo en preocuparnos por lo que digan los demás o por lo que van a opinar", expresó.

VER GALERÍA

Durante la charla con la prensa, en un momento surgió el tema de los rumores y críticas por los que la cantante ha sido alcanzada, específicamente los relacionados sobre su físico. Firme, Danna Paola se refirió a este tema, destacando como lo ha hecho antes, la importancia del amor propio. "Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí", expresó contundente. "Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante", agregó.

Cuestionada directemente sobre su salud, la intérprete de Oye Pablo dejó claro que no podría estar mejor en este tema. "Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, de bailar, de no dormir, de levantarme todos los días a ser la artista que soy", expresó. "Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo", expuso, dejando claro su punto.

VER GALERÍA

Álex, novio, amigo y colega

Danna Paola habló también de la conexión tan especial que ha logrado con su novio Álex Hoyer, con quien además comparte la pasión por la música, pues él también es cantante. "Es incríble, creo que una de las cosas más bonitas que he aprendido el ser libre con una relación, estar feliz y pleno y crear música juntos", comentó, y habló de su experiencia componiendo con su galán, a quien admira mucho. "Con Álex ha sido como muy interesante, es un genio lo tengo que decir, de verdad es una persona tan centrada, tan creativa tan llena de ideas y tan perfeccionista al igual que yo", aseguró. También dijo que su noviazgo con él se compone de distintas relaciones y una de ellas es la amistad. "En nuestra relación hay varias relaciones, obviamente que funcionan bastante bien, una es que somos mejores amigos que es algo divertidísimo que un día se lo dije: 'Creo que si no fuéramos (novios) serías mi mejor amigo'". La intérprete se mostró agradecida por el apoyo que ha encontrado en su pareja. "Él es alguien que me impulsa mucho y es alguien que, bueno, nos apoyamos mutuamente yo lo apoyo mucho también con su proyecto", agregó.

VER GALERÍA