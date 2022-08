Omar Chaparro y su esposa Lucy celebran 21 años de casados: 'Qué suerte tuve de elegirte'

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Omar Chaparro y Lucy, su esposa, fueron flechados por Cupido. Un amor que nació cuando ambos eran estudiantes de universidad y que cobró fuerza con el paso del tiempo. Tras vivir un periodo de noviazgo tomaron la decisión de llevar su relación a otro plano, haciendo realidad el sueño de convertirse en esposos, una boda que se celebró 21 años atrás, según recordó el feliz matrimonio, que en esta ocasión festeja uno más de sus aniversarios. Para hacer de este día uno de los más inolvidables, tanto el actor como la madre de sus hijos se dedicaron románticos mensajes, profundas muestras de cariño con las que reiteran una vez más el inmenso sentimiento que los une.

Orgulloso del camino que ha recorrido junto a Lucy, o su Mojarrita, como la llama de cariño, el intérprete festejó por todo lo alto esta dicha, a través de una publicación en la que aseguró seguir enteramente enamorado de la mujer que además de ser su esposa es amiga y fiel confidente. “21 años de casados y sigo enamorado. No me veo despertando al lado de alguien más. No lo quiero, estoy seguro de que no hay nadie igual. No te miento, ve mis ojos, lo confirmarán…”, escribió Chaparro en las primeras líneas de su mensaje. “Porque a pesar de que nuestra historia no es perfecta, hemos cruzado el infierno y mil tormentas. Lo volvería a vivir todo eso junto a ti…”, dijo emotivo.

Por supuesto, Omar fue puntual al referirse al enorme cariño que tiene por su esposa, feliz de que desde el primer instante supo que ella era la mujer de su vida. “Y sigo enamorado. Sé que contigo no me he equivocado, porque siempre está tu hombro cuando estoy cansado. No le veo el caso mirar para otro lado. Sigo enamorado, como si el tiempo no hubiera pasado, porque haces magia y lo que tocas le das vida. Eres mi amante, terapeuta y mejor amiga. Tantos años recorridos, tantos años por vivir. Qué suerte tuve de elegirte y tú a mí. Feliz aniversario preciosa @lucychaparroo”, dijo el también comediante.

Como era de esperarse, Lucy no tardó en responder a su famoso esposo, con quien cumplió su sueño de forma una familia integrada por tres hijos, la mayor de ellas, Andrea, de 20 años; Emiliano, de 16 años y Sofía, de 12 años. “Este post tiene dedicatoria. Feliz aniversario @omarchaparro, un honor compartir la vida a tu lado y la familia que hemos formado. Nos amo profundamente. Sin distancia, en paz, gratitud y emoción”, escribió, una muestra de afecto a la que Chaparro respondió con varios emojis de corazón.

¿Cómo nació el amor?

Sin imaginarlo, la vida de Omar Chaparro dio un repentino giro cuando en sus días como estudiante universitario de Administración de Empresas se cruzó en el camino de Lucy. Ese día tuvo más claro que nunca lo que significaba enamorarse a primera vista, por lo que no dudó en acercarse a ella y romper el hielo. “Yo ya tenía un año estudiando, ella entró, la vi y me enamoré. Ahí sí fue amor a primera vista. Fue muy curioso porque la vi, me acuerdo perfecto, traía el pelo chinito, hasta le compuse una canción y un pantalón pegadito, negro… la sonrisa más hermosa…”, contó en entrevista para el programa El Minuto que Cambió mi Destino. “Soy medio tímido, llegué y me le quedé viendo, le dije: ‘28 de noviembre, verdad? Sagitario’. Y ella me dijo: ‘Sí, ¿quién te dijo?... Te lo juro por mis hijos que nadie me había dicho. Fue lo primero que me salió de la boca… Sí fue como medio año de estar picando piedra porque no se dejaba…”, agregó simpático.

