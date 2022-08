Minnie West habla del proceso que enfrenta tras la muerte de su mamá, Amparín Serrano

Con el corazón en la mano, Minnie West compartió lo que complejo que ha sido para ella asimilar la partida de su mamá, Amparín Serrano, quien se caracterizó por mantener un estrecho vínculo con su familia, incluido su exesposo y padre de sus hijas, David West. A manera de desahogo, la joven actriz tomó la decisión de sincerarse con sus seguidores para dar detalles de este duro proceso, en el que de manera imprescindible se apoya de un profesional. Gracias a ello, tiene claro que su sentir actual es también la manifestación del profundo apego que tuvo con su mamá, quien fue su mejor cómplice de sueños a lo largo de todos estos años. El deceso de la empresaria creadora de Distroller, de 56 años, tomó por sorpresa a su círculo cercano, quienes han honrado su memoria con diversos homenajes personales a lo largo de estos días, como en su momento lo hicieron también varios de sus amigos del medio del espectáculo, para el que ella trabajó décadas atrás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Minnie se sinceró a través de sus redes sociales, espacio en el que ha dedicado varios mensajes a su mamá desde el día en que tanto ella como su hermana Camila confirmaron el fallecimiento. Sin embargo, esta vez el mensaje fue distinto, pues habló brevemente de cómo ha logrado transitar por este duelo que la ha sumido en un mar de emociones. “El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado ‘simbiosis’, como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive. La otra vive pensando que no puede vivir porque se murió la mitad de ella…”, escribió en las primeras líneas del revelador texto, para explicar así lo que le ha ocurrido tras perder el contacto físico con su mamá, una situación bastante difícil y que la ha llevado a hacer constantes reflexiones.

Ante el enorme sentimiento que la invade por el fallecimiento de Amparín, la también productora ha encontrado refugio en los recuerdos familiares. Durante estos días, ha publicado varias fotografías y videos con algunos montajes en los que su mamá es la protagonista, rindiéndole así sentidos homenajes a los que además se han unido sus seguidores. Minnie hizo énfasis en lo dicho por su especialista, justificando la constante necesidad que ha tenido de recordar a su madre de esta manera. “Es verdad, no puedo vivir y no veo la vida sin ti. Lo único que sé es que me estarías pidiendo que haga estos videos, porque así éramos nosotras…”, dijo la intérprete, que ilustró estas palabras con un clip en el que aparece junto a la fallecida empresaria, un recuento de varios instantes en los que solían divertirse bailando juntas.

VER GALERÍA

Finalmente, Minnie remató su dedicatoria con una promesa a su madre, poniendo en alto el cariño que por siempre las unió y la grata convivencia que tuvieron. “Voy a seguir bailando contigo en la dimensión que sea. Porque lo bailado nadie nos lo quita. Te amo y te extraño cada vez que respiro. “Te amo y te extraño cada vez que respiro, te amo mancuerna @amparinserrano”, dijo la joven.

Camila West y la emotiva dedicatoria a su mamá

Al igual que Minnie West, su hermana Camila Serrano ha escrito un reciente mensaje dedicado a su madre Amparín. La joven se expresó sobre el enorme sentimiento que la invade, sin comprender aún el repentino vuelco que dio su vida. “Todavía sigo sin entender tu partida. La mujer más admirable, ayudadora, una persona indescriptible porque no hay explicación de tu ser tampoco. Las ideas se me revuelven en la cabeza y trato de darle sentido a esta vida, porque no puede ser tan injusta. Creo que eres tan ch… que te necesitaban en otra dimensión que no sea esta. Y aunque esté muy difícil para los que se quedan aquí, vamos a unir fuerzas para seguir adelante siempre teniéndote en nuestra mente. Te extrañamos demasiado”, finalizó. A la par, reveló una fotografía de cuando era bebé en los brazos de su mamá, a la que declaró su amor una vez más: “Mi mamá fue y sigue siendo la más guapa, te amo”.

VER GALERÍA