Galilea Montijo admite: 'No sabía estar sola, por eso siempre buscaba parejas'

La sinceridad y la transparencia son dos de las cualidades por las que se ha distinguido Galilea Montijo, las cuales además le han valido el cariño del público en su carrera en la televisión. Y ha sido ahora que forma parte de Netas Divinas que ha podido mostrar más de esta parte de su personalidad, pues esta emisión se ha convertido en un espacio para compartir sus experiencias y reflexiones más íntimas. La conductora ya se hs sincerado en este programa respecto a sus raíces, su faceta como mamá, e incluso ha hablado de sus sus amores del pasado. En una charla reciente con sus compañeras, la presentadora se ha sincerado sobre la soledad que enfrentó en algunos momentos de su vida, y sobre cómo esto repercutía en la forma que se relacionaba sentimentalmente.

En la más reciente emisión de Netas Divinas se abordó el tema de la felicidad, y en un momento Ángela, la voz del programa, preguntó a Galilea si sabía ser feliz estando sola. "He aprendido, no sabía estar sola", comentó la guapa conductora, luego de admitir ser una persona muy social y que disfruta mucho las fiestas. "Por eso siempre buscaba parejas y buscaba no estar sola", reconoció, refiriéndose a una etapa pasada de su vida, pero sin entrar en más detalles. "Pero he aprendido a estar solita y aprender a ser feliz conmigo misma y con lo que tengo, y con lo que esté en el momento", agregó.

Si bien hoy goza de un sólido matrimonio de más de una década con Fernando Reina, antes de él llegara a su vida, Galilea tuvo otras relaciones sentimentales que no fueron necesariamente constructivas para ella. También se ha sincerado sobre este tema en el programa de Unicable, pues hace unos meses reveló que, en su opinión, todos sus noviazgo anteriores fueron tóxicos. De hecho, admitió que justamente lo que la llevó a iniciar aquellos romances fue el miedo a la soledad. "Todas, todas mis relaciones fueron tóxicas de alguna u otra manera, porque lo permití, pensé que así era, porque me daba miedo estar sola, porque yo llegué aquí (a la Ciudad de México) a los 18, 19 años, sola, no conocía a nadie", contaba en mayo pasado al recordad aquellos años en los soñaba con consolidar un nombre en el mundo del espectáculo. "Gané un concurso de belleza en 1993, entonces yo llego sola a una ciudad. No tenía amigos, no conocía a nadie y me daba miedo estar sola", confesaba.

Cuando necesitó ayuda para recuperar su felicidad

En otro momento de la más emisión de Netas Divinas, Galilea puso sobre la mesa el tema de los medicamentos, señalando que en el algunos casos sirven de vía para recuperar la felicidad, y compartió su experiencia con la depresión post-parto. "También hay felicidades químicas, y no hablo de drogas, hablo de medicamentos cuando estás depresiva", comentó en la charla, para luego hacer una impactante evelación sobre su caso en este tema. "Yo sin el medicamento me hubiera muerto en algún momento", contó "Sí, cuando me dio depresión post-parto tardé un ratito en regresar y cuando tomé el antidepresivo volví a ver la vida de colores, miré otra vez todo de colores", recordó.

Hace unos meses, la conductora abordó este proceso tan duro que enfrentó tras el nacimiento de su hijo Mateo, quie hoy tiene 10 años. "A mí me dio depresión post-parto. Al tercer día que yo llegué con Mateo a la casa fue de: ‘ok, ¿ahora qué se hace?'. Empiezas a decir: ‘Por qué todo el mundo duerme y yo no puedo dormir’, yo sentía que los edificios se me venían encima empecé a ver la vida blanco y negro", recordaba en mayo también en Netas Divinas. En aquella ocasión también habló de lo mucho que la ayudaron los medicamentos para superar su depresión. "El primer día que me tomo la pastilla, ese momento comencé a ver de colores, así lo platico siempre. A mí el antidepresivo me ha cambiado por completo todo, por supuesto, unas cápsulas para dormir, que son naturales, también", contó.

