Pati Chapoy explica por qué no tomaría un puesto directivo en TV Azteca

La dedicación y el profesionalismo con el que Pati Chapoy se ha conducido en su carrera le han valido ser la titular de uno de los progamas más exitosos de la televisión: Ventaneando. Durante más de dos décadas la comunicadora ha trabajado árduamente en dicha emisión de TV Azteca, la cual es sin duda todo un referente en el periodismo de espectáculos. Si bien de vez en cuando se ausenta del foro para disfrutar con su familia como cualquier persona, Pati siempre está pendiente de lo que pasa en el medio artístico. Feliz con lo que ha logrado a lo largo de estos años en el ámbito profesional, la periodista tiene claro que su lugar está a cuadro, junto a sus compañeros en Ventaneando, a quienes considera como una segunda familia. Y es que recientemente Pati aseguró que no aspira a ocupar algún puesto directivo en televisora del Ajusco.

A principios de este mes se dio a conocer la salida de Sandra Smester, quien era la titular de la Direccción de Contenidos de TV Azteca, pues se unió al equipo de la cadena estadounidense Telemundo. Tras esta noticia, algunos se ha preguntado quién podría ocupar dicha vacante, y para muchos la opción más factible es que sea alguien de la televisora del Ajusco quien ocupe el pusto. Pati fue cuestionada sobre este tema al asistir a una entrega de premios organizada por la Sociedad de Autores y Compositores de México, evento al que asistió con su esposo Álvaro Dávila. La periodista aseguró que aún es pronto para que su empresa dé a conocer quién coupará el cargo directivo de Smester. "Va a llevar muchísimo tiempo... Un tiempo más hasta que se haga el nombramiento de quien tenga que ser", expresó ante la prensa que la abordó.

Cuando a Pati se le plantearon las versiones de que su nombre podría estar entre los candidatos a ocupar el puesto, de inmediato descartó esta posibilidad. "Para nada, de ninguna forma, no", respondió sonriente. A su vez, explicó que más allá de los años que lleve en la empresa y del éxito de su programa, en su opinión la Dirección de Contenidos de TV Azteca debe ser ocupadoa por una persona con las cualidades y experiencia que requiera cargo. "No se trata de oportunidad, se trata de que debe de estar una persona adecuada al frente esta dirección", comentó. Incluso si se le ofreciera directamente ocupar el puesto, la comunicadora no lo tomaría, y ella explicó la razón. "No (lo tomaría), me dedico nada más a ser reportera como todos ustedes", expresó de lo más simpática dirigiéndose a los medios que la abordaban.

¿Ha pensado en el retiro?

En enero pasado, Ventaneando cumplió 26 años al aire, aniversario que reafirmó como uno de los programas más exitosos de su tipo en la televisión mexicana. Pati ha estado desde el principio, y aunque ha habido algunos cambios en su planilla de conductoes, ella se ha mantenido como el pilar de la emisión. Sin embargo, el camino para llegar a este punto no ha sido fácil, tal como ella misma lo reconoció también a pincipios de año en una entrevista con TVyNovelas. "No es sencillo en un medio donde lamentablemente se desprenden muchas envidias y situaciones desagradables. Sin embargo, hemos logrado llevar a buen puerto este barco que es Ventaneando, con una solidez en el equipo, que es lo que nos hace permanentes", dijo entonces.

En aquella ocasión, la periodista también se refiió a su permanencia como titular de la emisión, y aseguró que aunque el retiro es algo inevitable, ella tiene la intención de seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. "Hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información", comentó. "Todos nos cansamos y no tiene que ver con la edad, sino con la cantidad de trabajo que tenemos y el estrés que manejamos permanentemente, pero frente al cansancio está el descanso y hay que tomarlo para lograr un equilibrio", explicó. Pati reveló además que tiene poyectos más allá de Ventaneando, los cuales esperaba poner en marcha en algún momento. "Y, sobre si pienso hacer más cosas, la respuesta es sí, en el escritorio hay varios planes y los vamos a lograr. La parte documental me gusta mucho, ya veremos si funciona o no", detalló.

