Adamari López confiesa: ‘He preferido callar por el bienestar de mi hija’

Muchos cambios han tenido lugar en la vida de Adamari López estos años. Como figura pública, también se encuentra expuesta al interés mediático que generan esas circunstancias, especialmente las de índole personal, tal cual ocurrió cuando confirmó su separación de Toni Costa, padre de su hija Alaïa. Ante esas eventualidades, la conductora de televisión no puede escapar de las constantes preguntas que suelen hacerle sus fans y quienes se dan el tiempo de entrevistarla, por lo que ha optado por seguir una regla inquebrantable; la de la discreción. La puertorriqueña tampoco ha dudado en exponer la razón detrás de esta manera de pensar, resolviendo así una de las mayores dudas entre sus seguidores.

Adamari compartió un video a través de Facebook para responder a algunas de las inquietudes del público que sigue de cerca lo que ocurre en su vida, explicando cómo es que ha hecho para mantener el equilibrio y salir adelante a pesar de las dificultades por los que ha atravesado. “Creo que papá Dios ha sido una guía muy importante, la educación que recibí de mi familia, la ayuda de psicólogos, que también me han servido de mucho para entender, para madurar, para no permitir, para perdonarme a mí misma y para poder seguir adelante y quería compartirlo con ustedes…”, dijo la presentadora en los primeros minutos del clip, en el que habló de la importancia de no quedarse estancados y buscar el cambio.

En otro instante, Adamari fue directa al referirse a la actitud que ha asumido cuando se le cuestiona sobre su vida personal, un ámbito que busca proteger a como dé lugar por una simple razón. “Muchos también de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas, o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar. Y quiero compartirles, sobre todo, se los he dicho yo creo, pero quiero volvérselos a hacer claro, que todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija…”, aseguró la también actriz.

Adamari de su hija: ‘Le voy a hablar siempre con la verdad’

Como mamá de una menor de edad, Adamari López hace todo por proteger a su hija Alaïa, de tan solo 7 años. Por esa razón está dispuesta a conversar con ella cuando eso sea necesario, para evitar así cualquier situación que pudiera generar confusión. Después de todo, lo más importante, asegura, es hablarle en todo momento con la verdad. “Yo pienso que todo tiene un momento y la niña tendrá, cuando sea más grande, o en el momento que ella me pida, porque yo le voy a hablar siempre con la verdad, una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos… Ella tiene que tener la prioridad de saber primero ella por mí, que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer, -porque ella ya puede leer-, o puedan decir, de otra persona…”, explicó.

Finalmente, Adamari reiteró el por qué de su necesidad de guardar silencio y proteger su vida privada, algo que ha seguido al pie de la letra. “Por eso muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tengo otra visión diferente u otro punto de vista. He preferido callar siempre por el bienestar de mi hija. Solo que les dejo como reflexión, prudencia ante lo que les toque enfrentar en la vida, piensen bien antes de, -sobre todo por el bienestar de sus hijos-, de hablar de algo que pueda herirlos a ellos…”, afirmó.

