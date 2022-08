¿Volvería Anette Michel a MasterChef?

Sin duda alguna, MasterChef siempre será un proyecto con el que Anette Michel estará por siempre agradecida. Y es que este reality le dejó un sinfín de satisfacciones a nivel personal y profesional, pues en él pudo crear entrañables amistades y ganarse el corazón del público con su simpatía, talento y belleza. Sin embargo, desde algunos años la presentadora tomó la decisión de abandonar el proyecto para poder enfocarse en su familia y en su carrera como actriz, una faceta que había puesto en pausa desde hace algunos años y que en este punto de su carrera ha querido retomar con toda la ilusión. Es por eso que muchos de sus fans no dejan de extrañarla, sobre todo ahora que se ha estrenado la segunda temporada de MasterChef Celebrity, por lo que los cuestionamientos sobre si le gustaría volver a este show en un futuro cercano siempre la persiguen. Una posibilidad que Anette mantiene abierta, siempre y cuando se cumpla con una condición muy importante.

Así lo reveló la guapa tapatía en un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo escapar a las preguntas relacionadas con el popular reality de cocina, una oportunidad en la que la actriz aprovechó para dejar en claro su postura respecto a un posible regreso al show. “Tendría que ser con otra producción, completamente”, expresó Anette luego de que fuera cuestionada sobre si le gustaría volver al MasterChef, en declaraciones retomadas por el programa radiofónico Todo para la Mujer. Al ser cuestionada por las razones por las que no le gustaría trabajar con la producción actual, la intérprete fue tajante y sin entrar en detalles expresó: “Me reservo mis comentarios”.

Por otro lado, Anette no dudó en alabar el trabajo de su colega Tatiana, quien desde hace unas temporadas se ha convertido en la conductora de MasterChef, dejando en claro la admiración y respeto que tiene por ella. “La amo, me parece divina, es divertida. La señora tiene toda la vida ‘de tablas’, toda la experiencia del mundo y, por lo que me han platicado mis amigos, es adorable, entonces, me encanta”, expresó Michel, quien se encargó de dejar en claro que no se pierde ningún capítulo de este show.

¿Lista para volver a las telenovelas?

El año pasado, Anette Michel comenzó a consolidar su sueño de retomar su carrera como actriz, pues tuvo una participación en la telenovela Contigo Sí, en la que encarnó a una de las villanas de la historia. Sin embargo, todo parece indicar que Anette podría convertirse en una de las protagonistas de la nueva telenovela de Juan Osorio, Amor Invencible, por lo que los fans de la intérprete no podrían estar más felices. Y aunque su participación aún no está confirmada al 100, pues aún tiene que ajustar ciertos temas de agenda para poder aceptar el proyecto, la ilusión que le hace trabajar en este proyecto es evidente. “Todavía no es un hecho, a mí me encantará hacerlo, esperemos que sí. Estamos viendo unas fechas que tenía allí comprometidas y ojalá, si todo se da, será un placer trabajar con el señor Osorio”, expresó.

Anette no quiso compatir mayores detalles sobre el ofrecimiento que le ha hecho Juan, quien ha dejado en claro su interés en tener a Michel entre su elenco, por lo que solo se limitó a reconocer la trayectoria del productor y a agradecer esta oportunidad. “Bueno, es que no puedo hablar mucho del tema, pero estoy muy contenta por el solo hecho de poder trabajar con un productor como el señor Osorio, todos sabemos de su carrera y todos sabemos cómo hace las cosas, es un super profesional”, añadió.

