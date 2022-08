José Ron y su novia viven en Ibiza su verano de amor

Fue hace poco más de un año cuando empezaron a surgir los primeros rumores de romance entre José Ron y Luciana Sismondi, y hoy ya no hay ninguna duda acerca de su amor. Conforme pasa el tiempo la relación de esta pareja se ja hecho más sólida, de hecho, la guapa conductora ha dejado ver que se lleva de maravilla con la madre del actor. "Es una mujer muy detallista… Y me encanta, porque una pareja también es para hacer equipo, para apoyarnos en los proyectos, ella sabe mucho de eso y para mí es importante contar con su respaldo”, comentaba el galán de telenovelas a finales del año pasado en entrevista con TVyNovelas. Ella por su parte, también ha hablado de las cualidades que intérprete que la cautivaron. "Es una persona súper humilde, que respeta a los animales, a la familia, el trabajo, es muy caballero y romántico… Creo que los dos somos muy detallistas", comentaba la presentadora de Telehit al medio antes mencionado. En aquella oportunidad, Luciana descartó tener planes de boda cerca, aunque confió en que su amor dure mucho. "Todavía no, falta para eso. (Estamos) muy bien, disfrutando el momento, la compañía, y ojalá sea para toda la vida", expresaba. Tan enamorados como el primer día, el galán de telenovelas y la conductora están ahora disfrutando su amor en uno de los destinos de verano favoritos: Ibiza, y han compartido algunos vistazos de no han dejado duda de lo bien que la están pasando; haz click abajo para verlos.