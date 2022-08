Raúl Araiza sobre su rehabilitación: ‘No había llorado en 50 años’

Fueron 19 días los que Raúl Araiza se mantuvo en trabajo constante consigo mismo. En ese tiempo, tomó la decisión de ausentarse de la conducción del programa Hoy y en general de la vida pública. Finalmente, y tras ese periodo en el que la incertidumbre fue mayor a raíz de los rumores, el también actor retomó sus actividades, por lo que sin ningún filtro rompió el silencio sobre lo que realmente ocurrió, y lo hizo a través del matutino de Televisa en el que ha trabajado por varios años. Sin embargo, quiso ahondar en los detalles sobre esta circunstancia, por lo que en una plática concedida a la prensa minutos después de esa charla, no solo reiteró que estuvo en rehabilitación, sino también aclaró varias de las versiones con las que en su momento se buscó justificar su situación personal.

Araiza se sinceró ante las cámaras y los micrófonos que ya lo esperaban a las afueras de Televisa, revelando que acudió a pedir a ayuda profesional tras haber dejado de hacer lo que una década atrás llevó a cabo cuando ingresó a rehabilitación. “Es soberbia y deshonestidad conmigo mismo. Yo creo que ese es mi defecto más grande, la deshonestidad conmigo. Se van acumulando muchas cosas y cada vez vas peor y peor, pero yo pongo mis mejores caras, como me decían en la clínica: ‘¿Cuántos personajes haces con tal de no enseñar a Raúl?’, cosa que me dolió mucho…”, confesó el presentador de televisión, visiblemente tranquilo a la hora de compartir su testimonio.

El Negro, como es llamado de cariño, también se refirió a la manera en que la ausencia de su padre lo marcó para siempre, un aspecto que trató de mantener al margen pero que de manera inminente se manifestó en su presente. “Esa ausencia me afectó mucho y también tanta comparación, tantas cosas que luego nos equivocamos los papás. Pero somos hoy mejores papás, eran otra generación… cómo lo evadí yo, en momento en que tuve contacto, en mi caso, fue alcohol…”, compartió, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz. “Fue lo que yo enfrenté, me dolió mucho pero hoy lo agradezco porque no había llorado en 50 años, si quieres 6, en lo que se fue mi papá, y los otros es evadiendo la ausencia, lastimándome…”, agregó.

Con toda transparencia, Araiza además abordó cómo su madre, la actriz Norma Herrera, asumió esta situación, siempre brindándole su respaldo incondicional. “Apoyando, muy contenta, orgullosa… Mi mamá siempre fue incondicionable, aunque también tuve abandono porque también tiene que trabajar para mantenernos, entonces tampoco estuvo… El rollo es que no puede uno darse latigazos de ser: ‘Soy abandonado, soy abandonado’… se juntan muchas cosas emocionalmente…”, agregó en otro instante de la plática, en la que además agradeció por el apoyo que le han brindado sus compañeros de trabajo en Televisa.

La importante aclaración sobre su ingreso a rehabilitación

Durante los días en que Raúl Araiza se mantuvo alejado de los reflectores, una revista aseguró que parte de este proceso tenía que ver con sus rupturas sentimentales, una versión que El Negro ha desmentido en su reciente encuentro con la prensa. “Fue un reforzamiento. Es totalmente equivocado que sea por relaciones que yo tuve, en todo caso sería por mi matrimonio por Fernanda, ¿cómo que por dos noviazgos?”, dijo. En ese espacio, aseguró que esa situación que atendió viene de muchos años atrás, por lo que esos rumores distan por completo de la realidad. “No le quito peso a ninguna de las dos relaciones, maravillosas mujeres las dos, pero imagínense si voy a estar emocionalmente por dos relaciones. Yo, esto lo traigo, ni siquiera estaba casado, ni siquiera existían mis hijas, es un tema de abandono de mi padre…”, afirmó.

