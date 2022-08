Minnie West a unos días de la partida de su mamá, Amparín Serrano: ‘Todavía no puedo enfrentarlo’

El deceso de Amparo Serrano, llamada de cariño Amparín, ha sido para su hija, Minnie West, un acontecimiento difícil de asimilar, así lo confesó recientemente la joven al abrir su corazón ante sus seguidores. La actriz, quien durante su duelo continúa fiel a honrar la memoria de su madre, dedicó algunos mensajes a la reconocida fundadora de Distroller, retomando fotografías del álbum familiar para evocar esos instantes de felicidad junto a los suyos. Recordemos que en días pasados tanto David West, exesposo de la empresaria, así como su hija Camila, también expresaron su sentir ante esta partida, haciendo énfasis en lo mucho que echan de menos a la famosa diseñadora, quien siempre se mantuvo muy apegada a su familia.

Minnie se sinceró a través de sus historias en Instagram, plataforma en la que ha recibido un sinfín de muestras de afecto y palabras de aliento de los usuarios, quienes le han deseado lo mejor ante este duro golpe. Sincera, la intérprete se tomó un tiempo para reconocer el gesto y explicar un poco de cómo transcurre todo para ella, un proceso que hasta ahora no ha sido sencillo. “Gracias a todos por sus mensajes. No he podido abrir ninguno pues lo hace más real y todavía no puedo enfrentarlo…”, dijo en su mensaje. “Pero lo aprecio, de verdad”, agregó, refiriéndose a las palabras que varias personas le han dedicado desde que fue confirmada la noticia de la muerte de Amparín, quien tenía 56 años.

Entre los recuerdos que han servido de refugio a Minnie están varias fotografías en las que aparecen madre e hija tan unidas como solían ser. “Te extraño demasiado, ma”, se puede leer en otra de las postales. Así mismo, la actriz reveló una imagen en collage de cuando recién nacida su mamá la cargaba en brazos, así como otra postal de la infancia y una más de su juventud. Fue este breve viaje al pasado en imágenes lo que la hizo reflexionar sobre lo mucho que le cuesta asimilar la partida, un sentimiento que no pudo ocultar. “No es cierto que no estás. No puedo vivir sin ti, ma”, agregó la joven, dispuesta a seguir honrando la memoria de su progenitora, con quien siempre guardó una estrecha complicidad. En otra de sus historias, la también productora mostró una foto familiar, en ella aparece su padre, David West, siempre cercano a Amparín, con la que guardó una estrecha amistad. “Te amo por siempre”.

El nuevo homenaje de Minnie a su mamá

El amor tan grande que Minnie West tiene por Amparín Serrano ha trascendido más allá de lo terrenal. Muestra de ello son también los homenajes que le ha dedicado a su mamá, el más reciente, un breve clip en el que la representa como si fuera un ángel, siempre a su lado. Este video de tan solo unos segundos ha sido de su total inspiración, pues a la par de reiterar lo mucho que la echa de menos, está segura de que su presencia la acompaña. “Fletzó, tú estás aquí siempre aunque no te pueda ver. Te extraño, mancuerna”, dijo la joven en la publicación a la que reaccionaron varios famosos, entre ellos Ana Bárbara y la actriz Paulina Goto.

Camila, la otra hija de Amparín, tampoco olvidó honrar a su mamá públicamente. En días pasados dio a conocer una dedicatoria a la fallecida empresaria, que según reconoce fue su mayor ejemplo a seguir. “Te amo y te extraño cada segundo. Mi mamá querida. @minniewest @manolajimenezwest Nos dejaste un gran legado y no vamos a saber seguirlo sin ti”, dijo, publicando algunas fotos de varios instantes familiares.

