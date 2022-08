Enamorada, América Fernández celebra el cumpleaños de su novio

El amor le sonríe no sólo a Alejandro Fernández, quien en las últimas semanas ha disfrutado de unas románticas vacaciones con su novia en Europa, sino también a todos sus hijos. Alex y Camila, están felizmente casados y han iniciado cada uno su propia familia. Mientras que Emiliano y Valentina, los menores, viven plenos sus respectivos noviazgos, de hecho, hace poco disfrutaron con sus respectivas parejas de una escapada a Italia junto a El Potrillo. En el caso de América las cosas marchan igual de bien en el terreno sentimental, pues está muy enamorada de Franco Mestre, con quien lleva poco casi un año de noviazgo. La futura diseñadora de modas ha encontrado la ocasión perfecta para expresar su amor a su galán, pues éste está celebrando su cumpleaños, y como era de esperarse le ha gritado su amor a los cuatro vientos.

Días después de que América y su novio celebraran nueve meses juntos, la pareja nuevamente está de festejo, esta vez por los 24 años de Franco. Siempre abierta en sus redes sociales, la joven tomó su Instagram para dedicarle una romántica felicitación a su galán. "Qué se siente saber que el día que tú naciste nacieron todas las flores...", escribió divertida la hija de El Potrillo, retomando un fragmento del famoso tema de Las Mañanitas. Junto a estas palabras, compartió además una foto del festejado sobre una patineta, revelando así una de sus habilidades. "Feliz cumpleaños al más auténtico, icónico, estiloso, ardiente, cariñoso...", agregó la estudiante de diseño de modas en su dedicatoria, la cual desplegó a través de varias fotos de su novio, las cuales dejaron ver sus distintas facetas. Y es que, a diferencia de América, él prefiere mantener privadas sus redes sociales, por lo que mucho de su vida permanece en el misterio.

"Te amo con todo mi ser", agregó América en su dedicatoria, etiquetando la cuenta de Instagram de Franco. "Gracias por nacer", escribió después al compartir una foto de ambos, en la que se veía el cumpleañero cargando en brazos delicadamente su guapa novia. "Felices 24", finalizó la joven. "¡Los 24 nunca se vieron tan bien! Te amo", escribió la melliza de Camila en su feed de Instagram, agregando varias fotos más junto a su novio. "Feliz cumpleaños bigotitos", comentó simpática Karla Laveaga, novia de El Potrillo. América vive en Los Ángeles, California, relativamente cerca de donde radica su galán, pues aunque su cuenta no es pública, en la información de su perfil de Instagram se indica que vive en San Diego.

Aunque todo parece indicar que el noviazgo ente América y Franco marcha viento en popa, ella no ha expresado abiertamente si desea llegar pronto al altar como lo han hecho sus hermanos Alex y Camila. Por lo que ha dejado ver en sus redes sociales, ahora está enfocada en sus estudios en diseño de modas y en disfrutar el amor. Hace poco más de un año, cuando la joven estaba en otra relación sentimental, su madre América Guinart descartaba que su hija tuviera planes de boda próximamente. "Ella ahorita tiene no mucho tiempo con su novio, había tenido otra relación, creo que había cumplido 3 años y ahora ya tiene unos meses con otra pareja, está muy contenta. No creo que se case América pronto", comentaba la guapa tapatía en entrevista para Ventaneando en julio de 2021. Sin embargo, la joven está viviendo ahora una etapa distinta al lado de Franco, con quien ha mostrado una gran química y complicidad, y aunque ellos no se han pronunciado sobre su futuro juntos, lo cierto es que no sería una posibilidad descabellada que consideraran dar un paso más en su noviazgo.

Una joven talentosa

Digna heredera del apellido Fernández, América ha dejado ver en más de una ocasión que tiene un talento natural para la música, sin embargo, ha aclarado que no está interesada en seguir los pasos de su padre y abuelo. "No, no soy cantante ni me voy a dedicar a eso pero me encanta", confesaba hace tiempo al compartir en Instagram un video en el que se le veía cantando como toda una profesional, anque anticipó que se trataba sólo de "un poquito de mi hobby favorito". Pero sus habilidades no se limitan al canto o a tocar guitarra, pues su mayor talento tiene que ver con la moda. "Ella canta muy bonito, toca instrumentos como Alex y Camila, solamente que ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a eso, ella ahorita está haciendo una marca de ropa, ella que es muy creativa, ella siempre se ha ido un poco más por lo fashion, diseño de joyas y de ropa, cosas así y es buena, súper padre para eso", comentaba orgullosa su mamá en aquella entrevista en Ventaneando.

