A 12 años de distancia, Ximena Navarrete recuerda su coronación como Miss Universo

La vida de Ximena Navarrete no volvió a ser la misma desde el momento en el que su nombre retumbó por todo el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, durante la final de Miss Universo 2010, anunciándola como la absoluta ganadora de esa edición. Un instante que ha permanecido en el corazón de todos sus fans desde entonces y que por supuesto es atesorado por Ximena como uno de los momentos más importantes y decisivos de su vida. Y es que a partir de ese momento todo a su alrededor se transformó, convirtiéndose en toda una celebridad internacional que no hizo más que poner el nombre de México en alto. Es por eso que ahora que se han cumplido 12 años de aquel instante, Ximena ha aprovechado la ocasión para agradecer a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de estos años, mostrándose sumamente nostálgica al traer a su mente algunos de los recuerdos más entrañables que le dejó su paso por Miss Universo.

A través de su perfil de Instagram, Ximena compartió una fotografía del día en el que fue coronada como la absoluta ganadora del certamen de belleza más relevante del mundo, un instante en el que enfundada en un hermoso vestido de noche color rojo, creado por Benito Santos, camino por el escenario con un ramo de flores portando orgullosa la banda y la corona que la acreditaban como Miss Universo 2010. Al pie de la postal, la modelo escribió unas lindas palabras en las que mostró su gratitud por el apoyo y cariño que ha recibido a lo largo de estos años, mostrándose muy orgullosa de su logro. “Un día como hoy… doce años atrás. 23 agosto de 2010, qué especial poder tener en el corazón tantos recuerdos y celebrar este día. Gracias a todos los que me han escrito y recuerdan junto conmigo este momento. ¡Orgullosamente mexicana, orgullosamente de Guadalajara!”, expresó la protagonista de telenovelas como La Tempestad.

Sin duda alguna, Ximena jamás olvidará su paso por Miss Universo y todas las experiencias que vinieron tras su triunfo en este importante certamen, y es que más allá de ser considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, para la actriz era muy importante poder representar a México con total orgullo ante todo el mundo. “Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia. Vienen reflexiones de mucho trabajo, esfuerzo, amor a mi país y acordarme por qué decidí meterme a un concurso de belleza, fue justamente eso, para dejar en alto a mi país”, reveló Navarrete en 2020 en un mensaje que compartió en sus redes sociales al celebrar el décimo aniversario de su coronación.

El amuleto de la suerte de Ximena

Sin duda alguna, uno de los elementos clave que la llevaron a lucir como toda una reina sobre la pasarela, fue el hermoso vestido color rojo que Ximena lució al momento de su coronación. Un diseño del mexicano Benito Santos, quien ha encontrado en la exMiss Universo a su musa. Sobre esta icónica prenda, Navarrete hizo una divertida confesión. “Mi vestido, por supuesto, está intacto, ni siquiera lo he metido a lavar, ni a la tintorería, ni nada, lo tengo así justamente como me lo puse y quité ese día”, reveló en la misma publicación que hizo en Instagram.

Por otro lado, Ximena reveló que el icónico vestido rojo con el que ganó no solo lo usó durante la final de Miss Universo, pues se lo puso en otras dos ocasiones. “Solamente me lo he puesto tres veces: el día de la coronación, el día que se hizo la develación de mi figura de cera en la Ciudad de México, y en mi quinto aniversario para una sesión fotográfica y sigue intacto. Quiero que se quede con la energía de ese día tan especial”, expresó.

