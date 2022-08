La odisea de Camila Sodi al quedar varada en un lago suizo

Camila Sodi es una actriz apasionada que da todo de sí en cada uno de los proyectos en los que participa, y así como lo hace con su carrera, también disfruta mucho vacacionar y pasar tiempo con sus seres queridos. Hace apenas unas semanas, la guapa protagonista de Rubí emprendió una aventura por Yucatán accompañada de su hijos, Fiona y Jerónimo, fruto de su pasado matrimonio con Diego Luna; así como por su hermana Marina y su madre, Ernestina Sodi. Tras estos inolvidables ías en familia, la intérprete ahota ha viajado a Europa, esta vez para consentirse a sí misma. Emocionada, Camila compartió en su cuenta de Instagram algunos vistazos de la exclusiva clínica wellness en Suiza a la que se trasladó, ello con el fin de relajarse y apapachar su cuerpo y mente. Lo que ella no se imaginaba es que en medio de esta escapada de ensueño viviría una experiencia un poco angustiante. Según relató, no pudo resistirse a practicar paddle board en un hermoso lago cercano, así que se lanzó con su tabla para aprovechar y también tomar un poco de sol. Sin embargo, las corrientes jugaron en su contra, y en poco tiempo se encontró a sí misma varada en medio del agua, muy lejos de la orilla. Se dispuso a remar, pero por más que lo intentó, no pudo avanzar mucho, así que tuvo que pedir ayuda. Afortunadamente pudo regresar sana y salva, eso sí, con un poco de insolación, tal como ella misma lo contó con su característico sentido del humor. Haz click en el video para enterate de todos los detalles.