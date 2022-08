A detalle el vestido de novia de Jennifer Lopez hecho a mano con 1,000 pañuelos de Ralph Lauren

Cuando se trata de Jennifer Lopez todo suele ser espectacular. Y por supuesto que no iba a ser diferente el día de su boda con Ben Affleck, la cual celebraron el pasado fin de semana en la increíble propiedad que el actor tiene en Georgia, en donde reunieron a sus familias y amigos más cercanos, para que fueran testigos de uno de los momentos más importantes de sus vidas. Y aunque la pareja procuró que el evento se llevara a cabo bajo estrictas medidas de discreción, lo cierto es que con el paso de los días poco a poco se han ido revelando los detalles más importantes de esta celebración, desde la lista de invitados, hasta lo ocurrido durante la ceremonia ya la recepción. Sin embargo, ha sido el increíble vestido de Ralph Lauren que lució la novia en su día especial el detalle que más ha llamado la atención, pues sin duda no ha dejado a nadie indiferente, pues ha superado las expectativas de todos, e incluso las de los más exigentes. Y aunque en un principio se tenían algunas fotos de mala calidad del ajuar nupcial de JLo tomadas por algunos paparazzi, es gracias a Jennifer y a la firma de modas encargada de confeccionar el increíble vestido que hemos podido conocer a fondo cada uno de los detalles de la realización de esta increíble pieza que sin duda es digna de la idílica historia de amor que han escrito Lopez y Affleck desde hace más de 20 años.

A través de la newsletter de su sitio web, Jennifer ha compartido una serie de imágenes en las que se le puede ver luciendo su fastuoso vestido de novia con el que caminó al altar del brazo de su amado Ben y escoltada por sus dos hijos, Emme y Max, así como de la hija menor de su ahora esposo, Seraphina, quienes hicieron de pajes durante la ceremonia. En la foto, se puede observar a la cantante posando de espaldas y frente a un espejo, luciendo orgullosa su ajuar nupcial en el que resaltan el increíble escote en la espalda y la falda compuesta por miles de holanes que se extienden a lo largo de la cola del vestido, los cuales refrendan el impecable estilo atemporal por el que Jennifer suele decantarse al crear sus looks y que en esta ocasión volvió hacerse presente en el que sin duda será uno de los vestidos más importantes e icónicos que usará la artista. “La vida es una obra de arte y nosotros somos los artistas. Hazla tan bella como quieras y crea a la persona que desees ser”, escribió la protagonista de la película Marry Me en el boletín que ha compartido en su web personal al mostrar por primera vez los detalles de su look de boda.

Por su lado, Ralph Lauren también ha compartido los detalles y secretos detrás de la confección del exquisito diseño que se creó especialmente para Jennifer Lopez, revelando que fueron tres vestidos los que fueron creados para esta ocasión y de los cuales ofrecieron algunos vistazos en un video que han compartido en su perfil de Instagram, deteniéndose específicamente en el atuendo que la cantante llevó durante su camino al altar. “Un romance histórico de estilo, sofisticación y modernidad. Tomando inspiración de las piezas del archivo de Ralph Lauren, el vestido hecho a la medida de Jennifer Lopez reimagina el vestido de pañuelos columna de cuello alto con la adición de dramáticos holanes en el dobladillo”, es como la firma ha descrito el proceso de confección del vestido blanco que usó la intérprete en su día especial.

La casa de modas continuó hablando del vestido, haciendo especial énfasis en la forma en la que fue hecha la impresionante pieza. “Más de mil pañuelos hechos a mano y mil 640 pies (500 metros) de tela fueron cortados en holanes y unidos a mano, creando una falda voluminosa y romántica. Cada pañuelo se convierte en un nostálgico recuerdo y una reliquia moderna, mientras que las intricadamente construidas mangas de holanes se convierten en una declaración de la artesanía y dignifican el diseño”, se lee en el mensaje de la firma.

Los otros vestidos creados para JLo

En el video que Ralph Lauren ha compartido en sus rede sociales se ha revelado que fueron tres los vestidos que fueron creados para la boda de Jennifer Lopez. Tres diseños diferentes entre sí, según lo que han mostrado en el clip que dura alrededor de un minuto, en el que han dejado en claro que cada uno de los diseños fue creado especialmente para cantante y confeccionados a mano. Pedrería, cristales, escotes profundos, perlas y plumas, fueron algunos de los elementos que destacaron de los distintos vestidos creados para esta ocasión, en donde el objetivo principal era crear atuendos atemporales y únicos, siguiendo muy de cerca la línea de estilo de la ‘Diva de El Bronx’. "Reliquias modernas para un romance atemporal. “Para celebrar la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, Ralph Lauren creó tres vestidos de novia personalizados con amor, cuidado y consideración entretejidos en cada detalle de las siluetas”, se puede leer en la descripción del video.

