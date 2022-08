Eugenia Cauduro revela cuándo decidió volver a intentar un cambio físico

Con la mirada puesta sobre su objetivo, Eugenia Cauduro dio pasos firmes y se dispuso a emprender el camino para conseguir un cambio físico. Fue así como tras ese recorrido que implicó, según explica, un acto de conciencia, logró bajar 18 kilos, algo que compartió con todos sus seguidores en redes sociales. La actriz expuso el resultado al mostrar una fotografía en la que se percibe su nueva figura, lo que le mereció una ola de felicitaciones y el reconocimiento por su esfuerzo. Ante las reacciones, también se tomó el tiempo para dar detalles de este proceso, mostrando imágenes con un antes y un después, no sin incluir un sincero agradecimiento a todos aquellos que le expresaron su apoyo.

Eugenia ha vuelto a hablar al respecto, revelando cuándo fue que decidió hacer frente a esta situación, la cual asegura padeció por una década, tiempo en el que subía y bajaba de peso constantemente. Sin embargo, nunca se dio por vencida y esperó la conclusión de uno de sus proyectos televisivos para poner todo en marcha. “Cuando terminamos la novela Quererlo Todo, dije: ‘Lo quiero volver a intentar’, porque era muy triste que en cada intento fallido perdía más la confianza…”, dijo en entrevista con TVNotas. “Me daba más miedo volverlo a intentar, pero como soy muy necia lo volví a intentar, pues tengo un gran amor por la vida, tengo muchas cosas por hacer y, sobre todo, lo más importante, por mi salud y mis dos hijos que son mi tesoro…”, explicó.

Tras asegurar que sus hijos fueron su mayor motor para no bajar la guardia ante la necesidad de un cambio, confesó que la pandemia también le afectó de alguna manera, cayendo nuevamente en la adicción por el azúcar. “Comía donas y volvía a caer en las garras del azúcar, que eso ha sido la perdición porque siempre me he alimentado muy bien. Lo que me pasó a afectar mucho fue la adicción que desarrollé con el azúcar, es un problema tremendo del que no voy a hablar. Volví a engordar, cuando regresé a grabar entré con 7 kilos más, los volvía a bajar, después los volvía subir, un caos…”, dijo durante la charla con la publicación antes citada.

Sobre cómo logró bajar 18 kilos, Eugenia explicó cuál fue su estrategia, valorando la importancia de cuidar su cuerpo. La actriz descartó también haberse sometido a alguna dieta, pues su prioridad fue conocer y prepararse en el tema. “No (hice ninguna dieta), primero hice conciencia de todo lo que hice y nada funcionó y decidí meterme realmente a estudiar de qué manera se componen los nutrientes de los alimentos, de qué manera me impactan…”, contó, destacando que se ha tratado de un viaje increíble. “No fui con ningún nutriólogo, ninguna cirugía, o manga gástrica, ni tomé alguna pastilla, no, para nada…”, agregó la también modelo, quien afirma que la meta de bajar 18 kilos la logró en un plazo de tan solo seis meses.

¿Por qué subió de peso?

Sincera, Eugenia Cauduro habló de la raíz de su situación en una entrevista concedida a Mara Patria Castañeda en 2020, espacio en el que expuso que tras separarse del padre de sus hijos decidió enfocarse enteramente en ellos, sin medir las consecuencias de asumir esa manera pensar. “Me enfoqué en mis dos hijos, pero se me olvidó Eugenia. Eugenia dejó de existir, fuerte, juguetona y cariñosa y amorosa y leyendo y leyendo cómo ser mamá… Yo siempre quise ser mamá toda mi vida… Los primeros 10 años de la vida de mis hijos, yo no existía para mí… Me encontré un día a una amiga que me dice: ‘Cómete un chocolate, te va a caer bien’… Me comí, sin darme cuenta, entre 5 o 6 chocolates todos los días. Me paraba, me metía a la regadera, me ponía unos pants, una cola de caballo y todo el día con mis hijos. No me vi en el espejo un año. De repente (dije): ‘Ya no me queda este pantalón, pues me compro una talla 8, uno 9, unos pants’. Y entre el pants y la blusa holgada nunca me di cuenta en qué momento ya estaba yo con muchísimos kilos más encima…”, dijo.

