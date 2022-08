'Elijo ser feliz', Elizabeth Gutiérrez, tras la petición de William Levy

Si algo ha caracterizado a Elizabeth Gutiérrez a lo largo de su carrera, además de sus logros profesionales, es la discreción con la que se ha manejado ante su público y los medios de comunicación, sobre todo cuando se trata de su vida privada, siempre haciendo oídos sordos a las especulaciones que la rodean, dejando que sea el tiempo el encargado de confirmarlas o desmentirlas. Tal y como ha sucedido con la noticia de su separación de William Levy, la cual no ha sido confirmada de forma literal por ninguna de las partes, pero que se ha hecho evidente debido al distanciamiento público que no ha pasado desapercibido para nadie y del que William habría hecho eco recientemente en sus redes, cuando de forma enérgica pidió que ya no le pregunten por la madre de sus hijos. Es por eso que ha llamado poderosamente la atención el mensaje que la actriz ha publicado recientemente en sus redes sociales, en el que de forma muy sincera ha dejado en claro que es ajena a todo lo que se dice en torno a su vida personal y que ha decidido mantenerse alejada de toda la polémica que la ha rodeado en los últimos meses.

A través de su perfil de Instagram, Elizabeth compartió una linda fotografía en la que se le puede ver posando en la Ciudad de México, específicamente en el centro de Coyoacán, durante su reciente visita al país. En la imagen se le puede ver muy sonriente, posando con un look muy casual, mostrándose muy feliz por estar de vuelta en su país natal. Al pie de la fotografía, la intérprete escribió unas líneas que no han dejado indiferente a nadie, pues en ellas habló de cómo es que se siente en estos momentos y la forma en la que ha hecho frente a la vida desde siempre. “Elijo ser feliz... Elijo ser amable... Elijo ser fiel a mis sentimientos... Elijo ser honesto... Elijo dar amor... Elijo no tener remordimientos... lo que ves ¡es lo que obtienes!”, escribió Elizabeth, haciendo evidente la buena actitud con la que ha afrontado estos últimos meses.

Esta declaración de Elizabeth llega tan solo unos días después de que William Levy se pronunciara por primera vez en meses acerca de su relación con la presentadora del programa Ojos de Mujer, una oportunidad en la que el intérprete hizo énfasis en la forma en la que su relación con la madre de sus pequeños se ha transformado. "Por favor les pido a la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth", escribió el actor en sus Instagram Stories. “Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”, finalizó agregando un emoji de manitas juntas.

El misterioso mensaje de William

El pasado 27 de enero, el galán cubano tomó su cuenta de Instagram para compartir un sorpresivo mensaje: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación", decía la primera parte de la publicación que colocó entonces en sus Stories en la que no mencionó explícitamente a Elizabeth ni tampoco la etiquetó. "Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", concluía el texto, en el que el galán de telenovelas agregó además algunos emojis de manos unidas en oración.

Este impactante anuncio fue seguido por otro mensaje en el que Levy confesaba estar emocionado por una nueva etapa para él. "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida", escribió en inglés sin dar más detalles. Sin embargo, estas palabras sumadas a su publicación previa, inevitablemente fueron relacionadas a su vida personal.