Raúl Araiza comparte de viva voz la razón por la que se ausentó del programa Hoy

Luego de un mes ausente de las transmisiones del programa Hoy, Raúl Araiza volvió por la puerta grande al matutino de Televisa, cobijado por el cariño de sus compañeros de emisión; Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Tania Rincón y Andrea Escalona. Sin duda, un día muy especial para el también actor, quien abrió por completo su corazón para compartir, de viva voz, la fuerte razón por la que tuvo que permanecer alejado de la pantalla. De muy buenos ánimos, el Negro, como lo llaman de cariño, reveló que este tiempo se mantuvo en rehabilitación, a raíz de los profundos problemas emocionales que lo aquejaron. Con toda sinceridad, y sin ningún filtro, habló de esta situación y de cómo circunstancias de su pasado terminaron por colocarlo en un sitio vulnerable, buscando refugio en el alcohol.

Araiza brindó su duro testimonio en un segmento del programa Hoy en compañía del doctor César Lozano, espacio en el que puso de frente el instante de cuando surge la necesidad de buscar apoyo profesional. “Básicamente lo que te dice el alma es cuando quieres dejar de sufrir. El sufrimiento es lo que te lleva a pedir ayuda. Puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar y lo que quieres es no sentir, ¿cómo no sientes? Adormeciendo eso sentimientos… el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer…”, dijo en la plática, una charla que prometió tener desde que arrancó el programa este 22 de agosto, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó a la emisión.

El Negro ahondó en uno de los aspectos personales que lo marcó para siempre, algo de lo que devino una cadena de situaciones que quiso remediar de manera errona. “El vacío que yo tenía, que me metí desesperado a buscar, esa ausencia, es abandono, como tantas personas, es abandono de padre. Y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía…Mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él, entonces yo viví todo esto desde el abandono, deja a mi mamá y yo voy buscando. Luego me mandan cuatro años fuera de México sin entender por qué el exilio. Al yo regresar me di cuenta que estaba muy roto por dentro, no obstante llego y sigo luchando con llenar el por qué me mandaron a mí y a mi hermano no, o por qué mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano…”, contó.

‘Me dio servicio el alcohol’

Araiza compartió que, abrazado por el torbellino de emociones, encentró refugio en el alcohol. De ahí en adelante mucho comenzó a ocurrir, encontrando en esta dinámica de vida una alternativa para poder hacer frente a esas situaciones complejas. “Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije: ‘De aquí soy’, me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar y dije: ‘Se volvió mi mejor amigo’, me dio servicio el alcohol…”. Así mismo, el presentador aconsejó a quienes atraviesan por una situación similar, relatando un poco de su experiencia al ingresar a la clínica en do de recibió apoyo. “Yo entré a este lugar, al cual les debo la vida, entré con amor de todos ustedes, esto es buen importante, el público hermoso que han sido… entré así a Clider, que les agradezco todo, pero había compañeros que entraron perdiendo todo…”, dijo, agradeciendo los buenos ánimos que todos sus cercanos le brindaron desde el primer instante.

Las palabras de sus compañeros de Hoy

Lo compartido por Raúl Araiza conmovió tanto a sus compañeros, que le dedicaron algunas palabras para reconocer su esfuerzo. “Negrito, sabes el amor que te tenemos. Hemos estado acompañándote en la vida. Hemos sido compañeros de vida. Estamos muy orgullosos de ti… Las veces que sea necesario vamos a estar contigo siempre y estamos muy orgullosos de ti. Y qué lindo ver que hay personas que en este momento al ver tu testimonio les está cambiando la vida. Siéntete orgulloso, siéntete amado y tienes que saber y estar seguro que nunca vas a estar solo”, dijo Andrea Legarreta. Ante tales palabras, el Negro respondió: “Yo hoy podría decir: ‘Bendita enfermedad porque por medio de ella, me conozco’…”, dijo el conductor, quien en algún instante de la charla se conmovió hasta las lágrimas.

