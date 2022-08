Andy Escalona habla de su dulce espera y se pone nostálgica al recordar a su mamá

Llena de ilusión, Andrea Escalona aguarda el momento en el que por fin pueda concer a sue bebé, de quien hace poco se dio a conocer, será un niño. La conductora se ha mostrado muy abierta a la hora de compartir detalles sobre su dulce espera, la cual ella misma ha admitido la tomó por sorpresa. Y es que hace tiempo reveló que no tenía planeado escribirle a la cigüeña, sin embargo cuando se enteró de su embarazo lo tomó como una gran bendición. Recientemente, en medio de esta emocionante etapa, la presentadora de Hoy emprendió un viaje familiar por Europa, el cual le dio la oportunidad de presumir al máximo su crecido baby bump en los escenarios más espectaculares. Habiendo regresado ya al trabajo tras sus breves vacaciones, Andy ha contado cómo se siente en este momento, y también ha recordado la gran ilusión que le causaba a su fallecida madre convertirse en abuela.

Andrea contó cómo le fue en primer viaje por el Viejo Continente como futura mamá, y reveló sentirse afortunada de que hasta ahora sus síntomas han sido muy leves. "Ha sido el mejor embarazo, es el mejor bebé del mundo... No me ha dado nada de lata", dijo en encuentro con la prensa compartido en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes. "En el viaje a Europa se portó padrísimo: unos calores, unas caminadas, pero el bebé no hizo ni pío, o sea, se quejaban más mis primas...", bromeó la conductora, quien en esta travesía visitó lugares como Italia, Francia y España. La estrella de Hoy viajó justo después de celebrar en el matutino su cumpleaños número 36, festejo que compartió en sus redes sociales. "Diosito ya me regaló lo que yo más quería... ¡Gracias, gracias, gracias!", escribió entonces en su Instagram refiriéndose a su dulce espera.

En esta charla con los medios, Andy habló de su madre, Magda Rodríguez, a quien ha admitido echar mucho de menos desde su sensible fallecimiento hace casi dos años. La guapa conductora se deshizo en halagos al hablar de su mamá, quien fue precisamente quien la llevó a Hoy, donde ella actualmente se desempeña. "Todo lo que decía lo cumplía, y creaba, era una creativa... Tocó la vida de tanta gente que a veces uno ni sabe... Ayudó a mucha gente y tocó muchas almas, qué te digo en m vida, qe te digo en la vida que nos tocó a todos en el programa Hoy", comentó. La presentadora contó además que con sus compañeros en el matutino de Televisa ha recordado la ilusión que le causaba a la productora tener un nieto. "Con Gali (Montijo) la recordábamos con mucho cariño cómo sí se moría de ganas de ser abuela", contó.

Sin embargo, ella se aferra a la idea de que, aunque no está con ella físicamente en su embarazo, tuvo mucho que ver en que sucediera. "Yo sé que ella desde el cielo mandó esta bendición", expresó. Andy también aseguró que a su madre le encantaría todo lo que se está haciendo en la emisión televisiva a propósito de la próxima boda de Paul Stanley. "Que se case como sea pero que ya se case... Magda era mucho de esas ideas, sobre todo de la familia, era una mujer muy familiar", comentó, y se dijo feliz de que el legado de la productora continúe tras su partida. La conductora admitió que el tiemp ha pasado muy rapído desde que despidió a su madre por última vez, sin embargo se mostró tranquila al señalar que "sigue estando tan presente...".

Le ha hecho falta su madre en estos momentos

Si bien Andrea ha segurado que, tras la partida de su mamá en noviembre de 2020 no ha dejado de sentirla a su lado, también ha admitido echar de menos su presencia física, sobre todo en esta etapa de su vida en la que está por cumplir el sueño de convertirse en madre. "Son momentos súper bonitos, pero la verdad son momentos en los que sí me ha hecho falta mi mamá", confesaba a inicios de este mes. "Es raro, porque sí es la emoción más grande y la felicidad más grande por mi bebé, del sexo...", dijo refiriéndose a su entonces reciente gender reveal el cual se realizó con un paseo en bote. "Estaba en el barco y decía: 'Ay, cuánto lo hubiera disfrutado ella'. Y es que es bonito pero, cómo sigues haciendo falta'", dijo refiriéndose a su madre. "Es como una licuadora de sentimientos que he tenido...", confesaba. "No sé si sea también por las hormonas del embarazo", agregó simpática. "Pero vamos muy bien... De cierta manera aunque no esté pues sigue estando", comentaba.

