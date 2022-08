Casey Affleck le da la bienvenida a la familia a Jennifer Lopez

Sin duda alguna, el fin de semana será inolvidable para Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes finalmente han sellado su amor en una segunda boda realizada en Georgia, en la que se han hecho rodear de sus respectivas familias y sus amigos más cercanos. Sin embargo, el gran ausente de la velada fue Casey Affleck, hermano del novio, quien fue visto la mañana de la boda paseando en Los Ángeles, muy lejos de donde más tarde se llevaría a cabo el enlace de JLo y Ben. Es por eso que a través de sus redes sociales, el ganador del Oscar ha querido enviar un mensaje muy especial a su famosa cuñada, a quien le ha dado la bienvenida a la familia de una forma muy emotiva, resaltando la gran historia de amor que ha escrito de la mano de Ben y dejando en claro el gran cariño que tiene por ella.

A través de su perfil de Instagram, Casey compartió una nostálgica foto tomada en la época en la que Ben y Jennifer fueron pareja, hace poco más de 20 años, en la que se le puede ver caminando con la pareja y manteniendo una conversación muy divertida, a juzgar de los sonrientes gestos que se dibujan en sus rostros. Al pie de la fotografía, el guapo actor escribió unas palabras dedicadas a la ‘Diva de El Bronx’, refiriéndose a la forma en la que la pareja logró reencontrarse después de varias décadas. “Vale la pena esperar por las cosas buenas. En esta historia hay giros y vueltas, nuevos comienzos y la búsqueda de nuevas conexiones de un viejo amor”, escribió el protagonista de la película Manchester by the Sea.

Casey incluso se atrevió a bromear diciendo en su mensaje que su familia no era la más funcional, pero que aún así le daba la bienvenida al clan, haciendo énfasis en lo felices que les hace saber que ha encontrado el amor al lado de su hermano y el gran cariño que siempre han tenido por la intérprete de Dance Again. “Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para una verdadera disfunción familiar! Bromeo, solo estoy bromeando. Jen, eres una joya. ¡Te queremos mucho!”, finalizó el intérprete sumamente emocionado.

¿Por qué Casey no asistió a la boda?

De acuerdo con People, el actor habría tenido que quedarse en casa debido a que tenía que cumplir con algunos compromisos que tenían que ver con sus dos hijos, por lo que le fue imposible viajar hasta Georgia para hacerse presente en la boda de su hermano. De hecho, Casey fue fotografiado la mañana del sábado comprando café en un Starbucks de Los Ángeles en compañía de su novia Caylee Cowan, cuya relación confirmó con un romántico pasado durante la pasada edición del Festival de Cine de Cannes.

Por lo que Casey ha publicado en sus redes sociales, todo parece que el motivo por el cual decidió no asistir a la boda de Ben y JLo fue porque su hijo mayor, Indiana, quien ya ha cumplido la mayoría de edad, ha partido a la universidad, pues tras haberle dado la bienvenida a su cuñada a través de sus redes sociales, el intérprete compartió una fotografía en la que se le puede caminando con su hijo a la orilla del mar, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que con orgullo se mostró nostálgico ante la nueva etapa de vida que enfrentará su retoño. "El agua se vuelve profunda, el mar es ancho y el viento se puede levantar. Lo has visto antes. Y aunque un barco está más seguro en el puerto, no está para eso. Estás listo. Eres excepcionalmente maravilloso, lleno de integridad, coraje y amabilidad. Serás una mejora para la tierra de los 'grandes'. Y si sales al mundo con curioso asombro y sincera gratitud, el mundo (eventualmente) te recibirá con lo mismo. Pero, por favor, recuerda que una de las mejores partes de cualquier aventura... es volver a casa. Siempre estaré aquí para ti. Te amo”, finalizó.

