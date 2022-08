¿Qué hacía Jennifer Garner mientras Ben Affleck se casaba con JLo?

Aunque la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha reunido a la familia de ambos actores, así como a una larga lista de famosos, lo cierto es que hubo dos grandes ausentes en esta celebración de parte de Ben: su hermano Cassey y la madre de sus tres hijos, Jennifer Garner. Y es que a pesar de que la actriz de Juno sí fue invitada a la ceremonia que se llevó a cabo la tarde del pasado sábado 20 de agosto en Georgia, los compromisos laborales que tenía pactados para este fin de semana le impidieron hacer acto de presencia en este esperado evento, por lo que Garner siguió con su día a día, mientras a la distancia se realizaba la que sin duda será la boda del año.

De acuerdo con algunos medios como US Weekly, Jennifer Garner fue vista haciendo sus compras en un Sam’s Club de de West Virginia, su estado natal, durante la tarde del pasado sábado. La actriz de la serie Alias estaba acompañada de su novio John Miller, y su padre, William Garner. De hecho, la intérprete se mostró muy amable con los fans que se acercaban a ella, por lo que incluso accedió a tomarse fotografías con algunos de ellos. Todo esto mientras en Georgia se llevaba a cabo la idílica boda de JLo y Ben, a la que sí asistieron los tres hijos de Garner, Violet, Seraphina y Samuel, a quienes tuvo con Affleck durante el tiempo que estuvieron casados.

Cabe destacar que Jennifer Garner siempre ha mostrado su apoyo a la pareja que han formado Jennifer Lopez y Ben Affleck. De hecho, se sabe que la actriz envió un ramo de flores a los recién casados para felicitarlos por este importante paso que han dado en su relación, haciéndoles saber que se encuentra muy contenta de que ambos hayan encontrado la forma de continuar escribiendo la historia de amor que iniciaron hace más de 20 años, según reportó Hollywood Life. Por otro lado, se sabe que los tres hijos de Garner y Affleck han tenido una gran química con JLo y con sus dos mellizos, Emme y Max, con quienes los hemos visto conviviendo como los hermanos que ahora son.

Casey Affleck, el otro gran ausente

La mañana del pasado sábado se confirmó que el actor de le película Manchester Junto al Mar no acompañaría a su hermano en este día tan especial, a pesar de la cercana relación que mantienen, aunque hasta el momento no se han especificado las razones por las que el intérprete decidió no acudir a la ceremonia.

De hecho, Casey fue visto comprando café en un Starbucks de Los Ángeles, tan solo a unas horas antes de la boda de su hermano con Jennifer Lopez. De hecho, los fotógrafos que lograron ver al ganador del Oscar en la cafetería lo cuestionaron para saber el por qué no había acudido al enlace de Ben, a lo que él solo se limitó a contestar que tenía "otras cosas que hacer”, sin entrar en mayores detalles, según reportaron algunos medios como TMZ.