Michell Renaud disfruta de unos días de verano en Roma

Desde hace unas semanas, Michelle Renaud se ha embarcado en una travesía por Europa en la que no ha estado sola. Con ella están dos de sus primas más queridas, quienes se han convertido en sus cómplices más especiales de esta aventura de verano que dio inicio en España, continuó en Croacia, siendo su parada más reciente Italia. Como suele hacerlo con todos sus viajes, la actriz ha querido compartir algunos detalles de su estancia en este país con todos sus seguidores, mostrando algunas de las espectaculares postales que ha conseguido durante sus vacaciones, algunas de sus experiencias más personales al lado de sus primas.

A través de su perfil de Instagram, Michelle ha hecho eco de sus días de verano en Italia, en donde la hemos podido ver de lo más guapa posando frente algunos de los lugares y monumentos de Roma como el Coliseo Romano, La Fontana di Trevi y la Basílica de San Pedro, complejo religioso en el que también ha podido visitar la Capilla Sixtina, mostrándose sumamente emocionada de poder compartir esta increíble experiencia al lado de sus primas, a quienes según ha revelado en sus redes, considera sus hermanas.

Como era de esperarse, la presencia de Michelle en Italia no ha pasado desapercibida, algo que quedó en claro mientras la actriz posaba para la cámara frente al Coliseo Romano, pues algunos turistas que pasaban por el lugar comenzaron a ovacionar a la protagonista de telenovelas como La Herencia por su gran facilidad para posar ante la lente de sus primas, llenándola de aplausos y algunos halagos, mismos que Renaud agradeció con algunas reverencias un poco apenada, a pesar de estar acostumbrada a estar en el centro de la atención.

Michelle Renaud confirma su soltería

Sin duda alguna, este viaje ha servido para que Michelle reconecte con su lado más personal y familiar, luego de haber estado envuelta en una serie de rumores y especulaciones sobre su vida privada, pues en los últimos meses fue relacionada con algunos de sus compañeros artistas, algo que la misma intérprete se ha encargado de desmentir en más de una ocasión, dejando en claro que por ahora se encuentra en una etapa de vida muy especial en la que se ha enfocado en su persona y en la gente que más quiere. “No (tengo novio). Es que la soltería a veces se disfruta…”, dijo sin ahondar más en sus palabras, durante su estancia en el programa Faisy Nights, de Unicable, lo que provocó la curiosidad de otra de las conductoras de ese espacio, quien de inmediato quiso saber si entre sus planes está tener una pareja. “Sí (quiero tener novio) …”, contestó la guapa actriz, quien ha preferido no tocar este punto públicamente, por lo que de manera sutil, reveló cuál es su actual estatus sentimental.

Entrados en la plática, Michelle no dudó en compartir a los anfitriones qué espera de un galán si llegara a enamorarse, enumerando tres importantes requisitos que el afortunado debe cumplir. “Que a todo me diga que sí. Que sí a todo, a las aventuras…”, comentó, sin olvidar mencionar otro punto que, según considera, es imprescindible. “Que vaya a terapia y que sea una persona leal, la lealtad es básica. Hay que ser leales…”, explicó Renaud, visiblemente motivada por la etapa en la que se encuentra, no solo como estelar de telenovelas, sino también convertida en la protagonista de una nueva película, la cual lleva por título Doblemente Embarazada 2.

