¿Anne Heche advirtió a Portia De Rossi sobre Ellen DeGeneres?

Anne Heche fue la protagonista de una vida intensa marcada por el arte y el amor, éste último le llevó a experimentar intensas relaciones románticas que no sólo le dejaron una huella a nivel personal sino que también influyeron en su carrera, una de ellas fue su historia con Ellen DeGeneres, quien el pasado viernes envió sus condolencias a la familia y amigos más cercanos de la actriz, que falleció a los 53 años a causa de un trágico accidente automovilístico que la dejó en estado de coma por alrededor de una semana, y posteriormente presentó muerte cerebral. A unos días de que la estrella de cine fuera desconectada del soporte vital tras llevarse a cabo el proceso de donación de órganos, tal como ella decidió tiempo atrás, resurgió un video en el que declara haber advertido a Portia De Rossi de ‘las red flags’ en la personalidad de Ellen.

En los días posteriores a la trágica muerte de Anne ha salido a la luz información referente a su historial amoroso. Además de darse a conocer el impacto que tuvo su ruptura con Thomas Jane en la última etapa de su vida, recientemente volvieron a hacer eco las declaraciones que hizo acerca de Ellen en el podcast Better Together en junio del 2021. Durante la charla, Anne contó que Portia -hoy esposa de Ellen- se acercó a ella para expresarle su interés por la conductora estadounidense: “Portia incluso me preguntó por Ellen antes de que viniera a mi boda (con Coleman Laffoon), y Portia incluso dijo: “Voy a ir tras Ellen”.

Fue entonces que Anne, basándose en su antiguo noviazgo con Ellen, le hizo saber a la actriz australiana que salir con la presentadora no le ayudaría a ganar fama ni sería la estrella del romance. “No serás la niña del cartel, porque, ¿adivina qué?, esa niña del cartel ya ha sido tomada. Y por cierto, no era un gran lugar”, le dijo Anne a Portia, a quien también le advirtió de las señales de alerta (red flags) de con Ellen. “Pero la tuya (relación) no va a ser más fácil. ¡Y te lo digo ahora, como: ¡Bandera roja, bandera roja, bandera roja”.

A lo largo de la conversación, Anne también hizo un juego de palabras con el nombre de Portia que utilizó a manera de analogía para referirse a las parejas de Ellen. “Me di cuenta de que Ellen conducía un Porsche, y luego se casó con uno. Todo lo que solía hacer era conducir Porsches y los coleccionaba y pensé que era tan estúpido porque eran tan ruidosos”, mencionó la fallecida actriz en aquella charla que tuvo con Heather Duffy hace poco más de un año.

Ésta no fue la única vez que Anne habló de cómo su relación con Ellen, que fue su pareja de 1997 al 2000, repercutió de manera negativa en su carrera. “Me despidieron de un contrato de 10 millones de dólares y no vi la luz del día en una película de estudio”, mencionó en una entrevista para Page Six en octubre del 2021 refiriéndose a lo que sucedió después de que asistió al estreno de su cinta Volcano en compañía de la conductora haciendo oficial su noviazgo.

Ellen DeGeneres y su matrimonio con Portia De Rossi

Al igual que su romance con Anne fue parte del cambio hacia la inclusión y la diversidad sexual en Hollywood, su boda con Portia también fue un acontecimiento que transformó la industria. Si bien, Ellen y Portia se vieron por primera vez en 2001, tardaron algunos años en traspasar el plano amistoso. “Yo estaba en el armario y vivía de forma privada mi homosexualidad, así que la idea de estar con la lesbiana más famosa del mundo no pasó por mi mente en aquel momento”, indicó la actriz en su autobiografía Unbearable Lightness: A Story of Loss and Gain.

No fue hasta tres años después que iniciaron un noviazgo y en agosto del 2008 se casaron en una íntima ceremonia que tuvo lugar en su mansión de Beverly Hills. A principios de esta semana celebraron su aniversario de bodas número 14, a lo que Ellen le dedicó unas emotivas palabras a su esposa a través de su cuenta de Instagram. “Es bueno ser amado. Es profundo ser entendido. Te amo, @portiaderossi. ¡Felices 14!”, escribió.

