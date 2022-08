Harry Styles y Olivia Wilde se dejan ver muy enamorados en las calles de NY

Abril fue un mes convulso para Olivia Wilde ante el desafortunado incidente que marcó la presentación de su nueva película en la CinemaCon, donde recibió frente al público y en el escenario documentos de los abogados de Jason Sudeikis referentes a la custodia de los dos hijos que comparten. Pese a lo extraordinario de la entrega, de la que ambos han expresado su postura, el asunto quedó zanjado a principios de agosto luego de que el juez del caso le dio la razón a la actriz y determinó que los menores deben vivir en Los Ángeles, Califonia y no en Nueva York como deseaba el protagonista de Ted Lasso, que ha asegurado que su intención en un inicio era que se le proporcionaran los papeles a su expareja en el aeropuerto y lamentó cómo sucedieron los hechos. Una vez cerrado este episodio, la directora ha pasado unos días relajados en compañía de su novio, Harry Styles, por las calles de La Gran Manzana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Esto es lo que opina Jason Sudekis sobre el incómodo momento de Olivia Wilde al recibir un documento legal de su parte

Jason Sudeikis agradeció a su ex, Olivia Wilde, en su discurso de los Critics Choice Awards

Previo al próximo concierto que ofrecerá el ex integrante de One Direction en Madison Square Garden, las estrellas disfrutaron de un romántico paseo por una de las zonas más transitadas de la ciudad neoyorkina el pasado miércoles. El encuentro fue captado por los paparazzi y algunos fans que buscaban retratarse con el cantante. Bajo la lente de las cámaras, la pareja lucía apacible y contenta de estar juntos a pesar de sus apretadas agendas que han podido adaptar para no descuidar su relación.

Tanto a Olivia como Harry se les vio derrochando felicidad mientras caminaban por la acera. Se les veía tan relajados, pero sin perder por un segundo el estilo coordinado que les caracteriza. Para la ocasión, ambos eligieron looks perfectos para una tarde libre de formalidades y compromisos laborales. La actriz, de 38 años llevaba unos pantalones de corte recto color crema y un suéter amarillo a rayas, que complementó con unos lentes de sol y un calzado comódo ideal para recorrer largas distancias.

Para la ocasión, el intérprete de Sign of the Times se decantó por una sudadera vintage de Playdium Skate Club de los años 50's, una camisa blanca holgada con suaves líneas, unos pantalones azul marino y unas zapatillas deportivas. Al igual que su novia, el cantante, de 28 años, llevaba unas gafas oscuras rectangulares, con las que se protegía de la intensidad de los rayos solares.

VER GALERÍA

Al día siguiente, la pareja fue fotografiada dándose un breve beso al interior de un gimnasio al terminar su entrenamiento. Llegada la noche, salieron a cenar a un restaurante italoamericano, en donde nuevamente demostraron su facilidad para combinar sus atuendos. La intérprete de Doctor House presumía una falda larga con un sencillo estampado, una blusa azul oscuro y unas zapatillas Adidas. Por su parte, Harry lucía unos pantalones marrones de vestir rayados, además de una camisa de mangas largas de crochet. A lo largo de la velada se dejaron ver muy sonrientes y afectuosos.

VER GALERÍA

Olivia Wilde abandona el hogar conyugal y se muda a la casa de Harry Styles

Harry Styles y Olivia Wilde, una pareja discreta

Sin duda, todo parece marchar viento en popa para Olivia y Harry en el terreno amoroso y profesional. Sin embargo, han preferido ser discretos con todo lo referente a su relación, aunque esto no ha sido un impedimento para que ambos aparezcan públicamente de manera esporádica en una cita romántica o alguno que otro concierto del cantante. “Siempre he tratado de compartimentar mi vida personal y mi vida laboral”, afirmó el artista en una entrevista con Dazed.

Los famosos se conocieron durante la filmación de la película Don´t Worry Darling, protagonizada por Harry, Florence Pugh y Chris Pine, cuando Olivia estaba separándose de Jason Sudeikis, con quien mantuvo una relación por casi una década, periodo en el que se comprometieron y tuvieron dos hijos. En noviembre del 2020, anunciaron su separación y para enero del año siguiente, la actriz hizo oficial su noviazgo con Harry.

VER GALERÍA