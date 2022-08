Así fue el emotivo reencuentro de Irina Baeva con su familia en Rusia

En medio de la expectativa que ha causado la postergación de su boda con Gabriel Soto, Irina Baeva ha hecho maletas y se ha dirigido hasta Rusia, su país natal, para reencontrarse con su familia, a quienes no veía desde hace poco más de tres años. Tal y como lo adelantaba su prometido hace unos días, la actriz se ha tomado unos días para disfrutar de unos días de descanso al lado de su papá, su mamá, su hermana y sus sobrinos. Algo de lo que ha dado muestra Irina en sus redes sociales, donde ha compartido algunas imágenes del emotivo reencuentro que ha tenido con sus seres queridos al momento de llegar al aeropuerto, dejándose ver sumamente conmovida al poder abrazar nuevamente a sus familiares.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Irina ha querido hacer partícipes a todos sus fans de este emocionante momento que ha vivido, luego de haber pasado más de tres años lejos de su hogar y de quienes más ama. Y es que debido a la pandemia y a los distintos proyectos que la guapa rusa ha realizado en México, no había podido viajar a su país natal, por lo que no dudó en tomarse unas semanas para reconectar con sus raíces, antes de continuar con su vida en México. “Después de tres años y 40 horas de vuelo, ¡por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad”, expresó la guapa intérprete al pie del álbum de fotografías en las que se ha dejado ver de lo más feliz en compañía de sus padres.

Aunque tan solo han sido unos días los que Irina ha podido pasar al lado de su familia, lo cierto es que los ha disfrutado al máximo, por lo que se ha llevado el corazón lleno de buenos recuerdos y de mucho amor. Algo que ha quedado en claro en las increíbles postales familiares que ha compartido Irina en sus redes sociales, donde se hace evidente que ha estado encantada de pasar estos días en compañía de su familia gracias a la imborrable sonrisa en su rostro, la cual en ninguna foto ha desaparecido. “De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida, pero ¡siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón. ¡GRACIAS! #blessed”, comentó.

VER GALERÍA

¿Por qué no fue Gabriel con ella?

Ajeno a todo lo que se ha dicho en torno a su relación con Irina, Gabriel Soto no dudó en aclarar los rumores que han rodeado su relación con Irina, sobre todo después de confirmar que su boda con la actriz será aplazada hasta el 2023. Fue durante una charla que sostuvo con el programa Sale el Sol, que Gabriel contó que está totalmente enfocado en el rodaje de la telenovela Los Caminos del Amor, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de noviembre. A su vez reveló que tuvo que solicitar un permiso especial a la producción para cumplir con unos compromisos en Cancún y Yucatán que ya tenía agendados, de hecho, volvía de esta parte el país cuando fue interceptado por los medios de comunicación. "Me dieron permiso para ir, para hacer esta campaña porque yo ya lo tenía pactado, ya estaba negociado", explicó.

Detalló que Irina, a diferencia de él, viajó por motivos personales. "Ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás", contó, antes de pedir no tergiversar las cosas, pues aseguró que su relación con la intérprete marcha viento en popa. "No especulen, todo está perfectamente bien", dijo.

VER GALERÍA