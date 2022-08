Adamari López sobre su vida amorosa: 'No estoy dispuesta a tener cualquier relación'

Ha pasado más de un año del inesperado anuncio de separación de Adamari López y Toni Costa, decisión que ellos asumieron con toda la cordialidad y el respeto. Desde el primer momento, la conductora y el bailarín dejaron claro que, sin importar el fin de su relación de pareja, siempre estarían juntos por su hija, cuyo bienestar y felicidad siempre ha sido su prioridad. Las posibilidades de una reconciliación se esfumaron de inmedianto, pues la guapa boricua fue tajante en su decisión de seguir un camino separado al del español, eso sí, nunca ha querido revelar las razones que provocaron la ruptura. Después de un tiempo, Toni quiso darse una nueva oportunidad en el amor, decisión ante la que Adamari expresó sus mejores deseos, dando cátedra de madurez. Y mientras su ex disfruta esta nueva relación, la presentadora vive felizmente soltera, aunque recientemente ha admitido que no está cerrada a recibir a otra persona en su corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Plena en todos los aspectos, la presentadora de Hoy Día habló recientemente de su estatus sentimental, asegurando que por ahora no tiene prisa en dejar las filas de los solteros. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento", dijo Adamari en entrevista con People en Español. Sin embargo, conductora aclaró que esto no significa que descarte enamorarse otra vez, sólo que por ahora no está en sus prioridades. Y es que para ella antes de pensar en citas, lo primero en su mente es el bienestar y estabilidad de su pequeña Alaïa, por lo que no se tomaría a la ligera la elección de un nuevo hombre en su vida. "No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida", aseguró.

VER GALERÍA

Y es a decir de Adamari, ya disfrutó en su momento los días de salir y divertirse con galanes, y ahora lo que buscaría es mucho más serio y formal. "Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui super noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija", explicó. "Eso no es cualquier persona", agregó. La conductora dijo que no rechazaría de tajo una cita, sin embargo lo pensaría muy bien antes de iniciar un noviazgo. "Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar. Pero de tener ese pensamiento de una relación. que siempre empieza con una salida, uno no se puede negar a nada; pero no estoy ahora en eso", explicó, antes de reiterar que en este momento lo único que tiene en mente es a su pequeña. "Estoy en esta etapa de disfrutar con ella, y si se presenta algo bien. Y si no pues sigo adelante", comentó.

VER GALERÍA

A lo largo de su vida, Adamari ha tenido que enfrentar algunas desilusiones en temas del corazón, pues antes de su separación de Toni enfrentó el divorcio de Luis Fonsi, situación que ella misma ha admitido la sobrepasó. Sin embargo, la conductora está agradecida por todos los aprendizajes que le han dejado estas vivencias, por más duras que hayan sido en su momento. "Tengo tantas cosas que agradecer en la vida. Las experiencias de todas las parejas que hayan pasado por ella, que me han hecho más fuerte porque me han hecho madurar, porque me han hecho seguir adelante, porque me han hecho aprender a levantarme de momentos difíciles, porque me han acompañado en los momentos lindos, porque me han acompañado en momentos en que lo he necesitado y me han dado regalos como una hija, como poder salir adelante en un momento de salud", reflexionó la guaoa boricua. "En estos momentos agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, solo tengo palabras de agradecimiento para cada persona que por ella pasó", reiteró.

¿Qué cualidades le gustaría encontrar en una pareja?

Aunque está feliz en su soltería y no tiene ninguna prisa por retomar su vida amorosa, Adamari tiene claro qué cualidades tendría que tener un hombre para ganarse su corazón y, sobre todo, emprender con él un proyecto de vida. "Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe", comentó la conductora. "Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo", expresó. También hizo énfasis en la forma en que esa persona tendría que conducirse con su pequeña Alaïa. "Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija", destacó.

VER GALERÍA