Geraldine Bazán: 'La gente cree que cuando no tienes una pareja estás sola' La guapa actriz confirmó que se encuentra soltera

Son tiempos de gran estabilidad para Geraldine Bazán, pues a la par de las oportunidades profesionales, -ahora como parte del elenco de la telenovela Corona de Lágrimas-, disfruta al máximo de su soltería. Así lo confirmó la actriz a pocos días de regresar a México, tras pasar unas vacaciones por Europa en compañía de sus hijas, una experiencia inolvidable que documentó a través de varias fotografías. Sincera, la guapa intérprete dio detalles de lo que ocurre en su corazón, asegurando que, contrario a lo que se rumora, no hay ningún galán en su vida en este instante, luego de que meses atrás se le relacionara con Alejandro Nones, con quien afirma tiene una gran amistad, pues además de todo ambos forman parte del nuevo melodrama de Televisa protagonizado por Victoria Ruffo, lo cual la tiene muy entusiasmada.

Geraldine habló sin filtros de lo que ocurre en su ámbito sentimental, confirmando que no tiene pareja, por lo que ahora una de sus prioridades es permanecer enfocada en sus proyectos de trabajo, retos que ante todo le demandan tiempo. “Pues ahorita estoy muy tranquila, la verdad. Creo que para una relación tienes que tener tiempo y ahorita lo menos que tengo es tiempo. Hay que hacerse el tiempo obviamente para el amor, pero ahorita justo estoy con mil cosas, mil proyectos, regresando de viaje y bien…”, contó la intérprete de lo más amable para las cámaras de Televisa Espectáculos, haciendo énfasis en lo mucho que estos momentos le resultan gratos. “Me gusta cuando tengo estas etapas…”, afirmó.

Pero el hecho de estar soltera no significa que se encuentre sola, así lo aclaró la actriz, quien reiteró lo mucho que sus múltiples ocupaciones le permiten estar siempre activa. "La gente cree o no, que si cuando no tienes una pareja estás sola. Para nada, tengo muchas cosas además…”, dijo en otro instante de la conversación. Eso sí, reconoció que el noviazgo es algo que se puede disfrutar cuando sucede. “Pero siempre, claro, estar en pareja es bonito. Pero ahorita estoy muy tranquila, la verdad…”, explicó sonriente sin ahondar en más detalles, pasando la página de ese asunto que provocó incertidumbre entre sus seguidores, siempre pendientes de cada uno de sus movimientos gracias a lo que suele publicar en redes sociales.

¿Qué dijo de Alejandro Nones?

Para que no exista mayor duda, Geraldine habló de su cercanía con Alejandro Nones, la cual en parte se debe al trabajo que ambos llevan a cabo dentro de la producción de Corona de Lágrimas, sin dejar de mencionar la amistad que los une desde hace años. “La verdad es que siempre tendré lo mejor para decir de él. Lo vi también en el estreno de la novela, entonces pues estaremos juntos en las presentaciones y todo. Pero bueno, Ale es mi amigo y siempre lo será. Hay amor, hay mucho cariño de por medio, claro, es mi amigo…”, dijo la estrella, que trata siempre de mantener su vida personal lejos de la atención mediática.

Antes de despedirse, Geraldine también habló de la calidad humana de Nones, con quien ha forjado un lazo de confianza. “Los que tienen la fortuna de conocerlo saben que es un tipo, un hombre increíble, un ser humano maravilloso, un compañero padrísimo y bueno, es mi amigo…”, explicó la actriz, que se caracteriza por la apertura y cercanía que mantiene con la prensa. Por ahora, no solo el trabajo es parte de sus motivaciones, pues además, permanecer junto a sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda también es fundamental. De hecho, en el reciente viaje que emprendieron se les vio más unidas que nunca y felices por cada una de las experiencias que protagonizaron por el Viejo Continente.

